Muchas personas sueñan con la libertad financiera, que puede definirse de muchas maneras, pero que en general implica no tener que trabajar para vivir. Contar con suficiente dinero para poder hacerlo el resto de nuestras vidas. Poder dedicar nuestro tiempo a aquello que más nos importa, a lo que más nos gusta, sin consideraciones o limitaciones económicas.

Hay muchos caminos que nos pueden llevar a ella. Uno de los más simples, pero menos transitados, es el de la frugalidad y minimalismo. Vivir de manera prudente, sólo con lo necesario, sin lujos, pero también sin complicaciones. Los que promueven este estilo de vida saben que pueden ser perfectamente felices con menos cosas. Aprenden a aprovechar sus recursos, a cuidar lo que tienen, a evitar derroches. Se concentran en lo que es en realidad importante y evitan distractores.

Es importante aclarar que un estilo de vida frugal o minimalista no necesariamente significa vivir apretado, ni estar oprimido. Tampoco se trata de ser tacaño o amarrado, o de no darse ningún gusto en la vida. Por el contrario, es una elección de vida que tiene como objetivo mejorar nuestra satisfacción con la vida, optimizando los recursos que tenemos.

Quiero dar un ejemplo que a mí me permitió entenderlo mejor. Si comes demasiado poco y te quedas con hambre, no estarías satisfecho. Si comes demasiado y te empachas, después vas a sufrir. Si desperdicias la comida, estás tirando recursos. La idea detrás de la frugalidad es, simplemente, comer lo justo para que te sientas bien contigo mismo. Porque en realidad, no necesitas más.

Hoy el énfasis de la sociedad está en el consumismo. Está implementado como un modelo mental y conductual: por eso la clase media en México y en todo el mundo está sumamente endeudada. Mucha gente piensa, aún a nivel inconsciente, que para ser más feliz necesita tener más cosas.

La frugalidad y el minimalismo son alternativas conductuales al consumismo. La felicidad no está en las pertenencias o posesiones materiales, sino en las experiencias. No se debe buscar fuera, sino dentro de nosotros.

La gente que es frugal aprende a apreciar y vivir satisfecha con lo que tiene. También a no necesitar más. Pone énfasis en optimizar nuestros recursos para hacer más con menos. Eso aumenta de manera importante nuestro conocimiento sobre el dinero y nos permite tomar decisiones más inteligentes con lo que ganamos. Nuestras “necesidades” cada vez son menos.

Ahora bien, sí implica vivir de manera distinta a la mayoría de las personas y hacer sacrificios a corto plazo que para muchos serían impensables. Uno de los primeros y más dolorosos pasos del minimalismo es aprender a desprendernos de todo lo que no es indispensable. Pero es la única manear de hacerlo y encontrar, dicen, nuestra paz interior.

El movimiento Fire

Fire es el acrónimo de Financial Independence, Retire Early, o libertad financiera, retiro temprano. Es un movimiento basado en la frugalidad y el minimalismo, que propone a las personas ahorrar hasta 70% de lo que ganan. La idea es invertir este dinero en un portafolio bien diversificado y amasar en pocos años una cantidad suficiente para poder vivir el resto de sus vidas, con esa misma calidad de vida, haciendo pequeños retiros.

Sin meterme mucho en las matemáticas, la idea es que las personas logren ahorrar al menos 30 años de gastos en un plazo entre 10 y 15 años y vivir de este dinero el resto de sus vidas, sin tener que preocuparse por trabajar o generar ingresos adicionales. De esta manera alguien que empieza a trabajar a los 25 podría pensar en retirarse antes de los 40 años. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte.

contacto@planeatusfinanzas.com