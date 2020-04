Después de una crisis, nos decimos que entendemos por qué sucedió y mantenemos la ilusión de que el mundo es comprensible.

Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía.

A raíz de la crisis sanitaria que enfrentan México y el mundo, se ha retomado una discusión añeja. ¿Cuál es el papel del Estado para enfrentar o atenuar los efectos negativos de una condición de crisis?

En México, se ha exacerbado la discusión acerca de los alcances y efectos de la llamada visión neoliberal, discusión que frecuentemente adquiere más matices ideológicos que prácticos. El puro hecho de la etiqueta neoliberal muestra los peligros de sobresimplificar en una palabra una concepción económica que nunca es pura y que presenta grandes matices en términos de una visión económica, una política económica y los distintos grados que la ejecución de la política pública puede mostrar. Decir que en México se implementó a ultranza una política neoliberal en las últimas décadas equivale a decir que los países escandinavos son socialistas.

Hoy encontramos, desde las posiciones tradicionales liberales, la búsqueda de una intervención significativa del Estado para paliar la crisis, mientras que desde los más cercanos a una ideología de izquierda se plantea una visión que limita la posible intervención a aspectos específicos.

El problema de esta discusión es que, como siempre, por extrema, no reconoce los matices y la profundidad de una crisis como la que hoy se enfrenta y que la referencia más cercana es de una economía de guerra.

Desde el lado de la oferta, es evidente una incapacidad para la producción de bienes y servicios, mientras que, del lado de la demanda, se presenta una contracción de liquidez (derivada del freno a la economía) que limita severamente los recursos de las personas, condición esta última que se agrava en una economía como la mexicana, como resultado de serios desequilibrios estructurales en materia salarial, de la formalidad en el empleo y en términos de una enorme desigualdad.

Adicionalmente, las carencias institucionales dificultan cualquier tipo de intervención. Si pensamos, por ejemplo, en la posibilidad de apoyar a los cientos de miles de trabajadores en la informalidad, que de por sí estaba en una condición precaria, el propósito de apoyarlos se ve limitado por los muy bajos niveles de bancarización que limitan la posibilidad de otorgar recursos de manera controlada, transparente y rápida. Y utilizar mecanismos semiformales (como las redes actuales gubernamentales) para atender cara a cara a los ciudadanos, además de ser poco transparente, resulta particularmente nocivo en términos de las recomendaciones de distancia social.

No hay que olvidar que la mayoría de las empresas de este país son pequeñas y tienen menos de 10 empleados, pero significan una base importante de los empleos y de los salarios de la economía. Pequeños préstamos a esas empresas no funcionan, porque implicarán una carga posterior a la precaria condición (anterior a la emergencia) que no podrán enfrentar.

A las empresas grandes no se trata de regalarles el dinero, sino de apoyos vía diferimiento fiscales a cambio de mantener los empleos. Una vía adicional es el otorgamiento de líneas de crédito que, a través de garantías de la banca de desarrollo con la banca comercial, permitan disminuir las tasas de interés y alargar los periodos de pago, incorporando modelos de nula amortización de capital en los primeros años, para favorecer la recuperación de las empresas.

Las economías de los países son como locomotoras, cuesta mucho trabajo echarlas a andar y recobrar la velocidad. Si no se actúa ya, los efectos económicos tardarán años en compensarse.

*El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo de Mexicana de Becas.

