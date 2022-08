La crítica al gobierno

El nivel de crítica a nuestros gobiernos se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Entre otras razones se explica, por la expansión de los medios de información formales e informales, la frustración social cada día más evidente y, el crecimiento de una cada vez mayor conciencia ciudadana por las acciones del gobierno. Otros podrían argumentar que es producto de la “polarización” que suelen mencionar los intelectuales de estudio de televisión, en mi opinión, los mexicanos estamos más unidos de lo que se pretende afirmar en estos ejercicios de análisis. Viri Ríos en Milenio comenta que 40% de los mexicanos se ubica en el centro ideológico y desde 1997, la extrema izquierda y la extrema derecha no han obtenido arriba de 23 por ciento. El hecho es más bien, que los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador sufren de un alto volumen de crítica. Al primero por la desmedida corrupción que lo caracterizó lo que por la impunidad con la que se mantiene, exacerba el malestar social. Al gobierno actual se le busca culpar prácticamente de todos los males que pueda haber presentes y futuros. Una de las razones se explica porque los intereses que ha trastocado tienen una capacidad importante de alzar la voz, lo mismo la voz del presente que responde, ello se traduce en la estridencia a la que asistimos.

Específicamente en materia económica, sin embargo, no todo es responsabilidad del presidente y su secretario de Hacienda, Ramírez de la O. El influyente think tank ACUS Consulting, de Alberto Calva, encontró que la primera causa que estará afectando el crecimiento económico es el aumento de la inflación (16%) que, por ciento, el propio gobierno a pesar de fuertes críticas ha asumido una carga financiera importante para ayudar a que los combustibles no suban tanto de precio ayudando así, a que el proceso de formación de precios mantenga cierta estabilidad. La inseguridad es el otro factor importante que afecta (15%), nadie en su sano juicio, puede decir que esto es culpa del actual gobierno, en cuatro años no hay gobierno capaz de bajar la espiral de violencia asociada al consumo de drogas del mercado más grande mundo. La incertidumbre política interna (11%) es propia de un proceso profundo de cambio similar al de 1994 cuando arrancaba un cambio importante en el país en la transición de Salinas de Gortari (1988-94) a Zedillo (1994-00), es de todos conocido que la economía, (Fobaproa–error de diciembre), política (Colosio), y lo social (Ejército Zapatista) mostraban que en el país presentaba inestabilidad en todos los frentes; lo mismo ocurre actualmente ante la incertidumbre que todo cambio conlleva. En 1994 el peso del cambio lo llevaba la economía, ello explica por qué el sucesor de Salinas fue Zedillo ambos economistas con la misma escuela. Actualmente el cambio se centra en el régimen político por lo que el relevo de López Obrador tendrá que ser por un político de la misma escuela del presidente que, sea además, conciliador para mantener precisamente la unidad que tenemos, es el caso de Adán Augusto López; los otros prospectos están más enfocados en lo empresarial o social.

