“La masa cree que tiene el derecho de imponer y dar fuerza de ley a las ideas nacidas de un café”. José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español.

Desde su nacimiento las redes sociales han propiciado el surgimiento de conductas que no favorecen la discusión de ideas o la difusión de información objetiva, sino que impulsan conductas antagónicas, estridentes, polarizantes y subjetivas, que recurren incluso a agresiones, amenazas y descalificaciones contra quienes se perciben como adversarios.

Las personas recurren a conductas que en contactos personales jamás se atreverían a desplegar. En el estudio “Attitude moderation: A comparison of online chat and face-to-face conversation”, de Lipinski y Tafarodi se encontró que es mucho más improbable que después de una discusión en línea sobre un tema en el que dos personas se encuentran confrontadas, exista un acercamiento a las posiciones contrarias, que cuando se presenta esa discusión de manera personal.

Otros estudios han revelado que la comunicación escrita no permite la expresión de una conducta que hace que al escuchar los argumentos en voz de otra persona, se le conceda al adversario mayor capacidad, lo que disminuye la exacerbación de la oposición.

En el estudio “Someone Is Wrong on the Internet: Having Hard Conversations in Online Spaces”, de Baughan et al, se analiza por qué la discusión en espacios digitales provoca discusiones más agresivas. Se encontró que la comunicación a distancia, de manera anónima, a través de medios digitales, permite a los participantes deshumanizar al interlocutor y consecuentemente parece más permisible la utilización de conductas violentas o agresivas que de ninguna me manera se permitirían en un trato directo.

Quizá quien más había anticipado este tipo de conductas, aún antes de la existencia de las tecnologías de comunicación digital, fue el filósofo español José Ortega y Gasset.

En su libro “La rebelión de las masas”, Ortega y Gasset apunta hacia un concepto de “hombre-masa” qué, sintiéndose parte de un todo, se preocupa más por encajar en tendencias y apariencias, mostrando un nivel de superficialidad práctica y argumentativa, que en la vida diaria, como individuo, sería inaceptable y bochornoso mostrar.

Ortega y Gasset señala que hoy “el hombre medio tiene las ideas más taxativas sobre cuanto acontece y debe acontecer en el universo. Por eso ha perdido el uso de la audición. ¿Para qué oír si ya tiene dentro cuánto le hace falta?”

Bajo esa visión, la comunicación en redes sociales es la expresión del vehículo perfecto para la personificación y expresión del hombre-masa al que Ortega y Gasset hace referencia. Se trata de un espacio en el que se puede limitar la posibilidad de ser cuestionado en lo individual, porque se es arropado por la masa que comparte su visión. Ese hombre (en el sentido genérico ahora discutido) masa se considera especialista en todo; y parte de la idea de tiene posesión y derecho absoluto a la verdad, pero sobre todo tiene el derecho de tratar de imponerla, incluso por los medios violentos que el anonimato digital le permite.

Sin embargo, la época de una sola masa hoy es inconcebible (y tal vez nunca existió). Hoy, en los medios digitales se confrontan masas amorfas e intolerantes, que impiden la discusión de los temas de manera relevante y propositiva, impidiendo cualquier tipo de diálogo que propicie el acercamiento, la reconciliación de posiciones y, consecuentemente, la generación de soluciones; si bien no óptimas, que favorezcan y beneficien a la mayoría de la población, más allá de prejuicios ideológicos y de visiones reduccionistas.

