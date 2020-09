El 20 de septiembre de 1980 fue el día en que inició la agresión de parte de Saddam Hussein y sus aliados en contra de Irán, una guerra que duró ocho años.

Después del triunfo de la Revolución Islámica en Irán, los Estados Unidos, que había perdido a uno de sus partidarios más importantes, buscaba derrocar al nuevo gobierno en Irán. Para ello, desarrollaron varios planes de golpes de Estado, uno de ellos fue la operación La Garra de Águila a cargo de las fuerzas del Delta lideradas por Estados Unidos, pero fracasó.

Desde el punto de vista de los estrategas de la administración de Jimmy Carter, solo una agresión a gran escala por parte de un vecino de Irán fuertemente reforzado, podría representar una buena oportunidad, pero a final de cuentas resultó ser un mal cálculo que condujo a un camino lleno de equivocaciones y daños.

La invasión militar de Saddam Hussein a Irán, que fue reconocida años después por el entonces secretario general de la ONU, Javier Pérez, como una violación y agresión a la Carta de la ONU, se llevó a cabo con el apoyo generalizado de Estados Unidos y un número significativo de sus aliados.

La ayuda de Estados Unidos a Saddam Hussein no fue solo a través de armas e información de inteligencia, en muchas ocasiones, sus fuerzas militares actuaron directamente contra Irán para ayudar a Saddam Hussein. Un ejemplo sería el derribo de un avión iraní (Irán Air 655) con 290 personas a bordo, incluidos 66 niños, sobre el Golfo Pérsico.

En esta guerra, Saddam Hussein cometió muchos crímenes contra civiles e hizo un uso extensivo de armas químicas contra las fuerzas militares iraníes y la población civil de Irak e Irán.

Mucha gente todavía recuerda la tragedia del bombardeo químico de Halabja y Sardasht, dos ciudades de la región kurda de Irak e Irán. Incluso hoy, con una simple búsqueda en Google, se pueden ver imágenes de la tragedia.

Todo esto se hizo con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados. Irán ganó la guerra al final y derrotó esta agresión con la voluntad de su pueblo. Estados Unidos no ganó nada causando esta tragedia.

Saddam Hussein invadió y ocupó Kuwait brevemente en 1990. Estados Unidos recién se dio cuenta de que todo este tiempo ha estado en el lado equivocado. Este incidente fue el comienzo de guerras en nuestra región, cuyas consecuencias aún continúan.

Estados Unidos no ha aprendido de sus errores en nuestra región y sigue cumpliendo peticiones de otras naciones; se convirtió en una herramienta de Saddam Hussein para invadir a Irán y, actualmente, la administración de Donald Trump es una herramienta en manos de las facciones de extrema derecha de Israel, y de algunas dictaduras de la región.

El aislamiento que hoy enfrenta Estados Unidos en el escenario internacional, y especialmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es el resultado de esta política que consiste en seguir las demandas malsanas de los demás.

Estados Unidos no ha logrado entender que Irán es una potencia influyente e importante en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. La civilización iraní ha estado en esta región durante miles de años y lo estará en los próximos miles de años.

Irán siempre ha actuado sobre la base de una política consistente y equilibrada y no pierde el equilibrio con tales presiones. La estabilidad y la tranquilidad de la región son de gran importancia para Irán y hace todo lo posible por mantenerla.

El principio de respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos de otros pasíses es uno de los principios de la política exterior de Irán. De acuerdo con esta política, Irán no tolera ninguna injerencia en sus asuntos internos y se opone firmemente a ella. Estados Unidos necesita reconsiderar sus políticas y comprender el Medio Oriente para que no se convierta en una herramienta en manos de un manipulador. En ese caso, Irán también podría ayudar a Estados Unidos a encontrar una salida a estos problemas auto-infligidos.

*Embajador de Irán en México.