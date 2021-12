Para mi colaboración del último martes de este 2021, como lo adelantamos la semana pasada, continuaremos con nuestros comentarios en torno a la influencia de The Beatles en la difusión de la cultura de la paz en sus ideas y pensamiento inmortalizado en su obra musical.

A pesar del ya creciente éxito de The Beatles en Inglaterra, en 1964 la prensa americana era severamente crítica y escéptica respecto del grupo. Todavía las críticas al álbum Abbey Road, publicado en 1969, fueron equívocas pues consideraron que no tendría éxito ninguna de sus canciones.

Evidentemente no pudieron imaginar que el cuarteto de Liverpool cambiaría la historia de la música e impactaría desde entonces en lo social, político y cultural del mundo y que sería un referente atemporal al estar permanentemente presente.

Como sabemos, su extensa discografía musical junto con las polémicas que provocaron como grupo y por separado, lograron movilizar a una generación entera y hoy siguen teniendo una enorme influencia. Todo ello hace del cuarteto de Liverpool uno de los más trascendentes de la historia moderna.

La música y la letra de las canciones de The Beatles, contribuyeron a su rotundo éxito, basadas en el amor y en la paz. Algunas de sus canciones abordaron la crítica social o tienen un tinte político.

Recordemos que esa época, la de los sesenta, se caracterizó por el amor y el deseo de paz, a pesar de los enfrentamientos violentos que ocurrían en ese tiempo. Los jóvenes luchaban por el pacifismo, el perdón y la armonía entre todas las personas. Como lo hemos expresado en esta serie de colaboraciones, hoy resulta indispensable recuperar la armonía, la concordia y el contagio positivo de la cultura de la paz.

The Beatles supieron adelantarse a su época y crear una nueva atmósfera. Por ello es de reconocerse su participación en la difusión de la cultura de la paz al lograr un contagio positivo. Para que ese contagio positivo ocurriera era necesario que se entendieran las letras de sus canciones que estaban en inglés, su gran influencia y atractivo hizo que millones de personas lo aprendieran, pues querían entender qué es lo que ellos transmitían en ellas, de tal suerte que lograron traspasar fronteras y muros, incluido el idioma.

The Beatles marcaron una diferencia que también influyó en los jóvenes que tuvieron el infortunio de nacer y vivir en los países detrás de la Cortina de Hierro, en los que se escuchaban sus discos, a pesar de que su música estaba prohibida.

La presencia social de The Beatles por la calidad en sus discos, en sus letras y en su música se mezcló, además, con la guerra y la economía. Sus temas rechazaron movimientos destructivos y se cuestionaron guerras.

Su visión del mundo y la difusión de su pensamiento hizo revolucionar el panorama de su época que no pretendió ser una influencia política específica, sus protestas fueron una lucha social que fortalecieron la cultura de la paz.

“Taxman”, de George Harrison, es una de las primeras canciones de The Beatles que se refiere abiertamente a la política, se trata de la figura del recaudador de impuestos que en una parte dice “Yo soy el recaudador de impuestos y tú no trabajas para nadie, sólo para mi…” Es una canción de denuncia a los altos impuestos que debían pagarse en esa época. Ello no ha cambiado mucho. Aquí, en México, habremos de pagar más impuestos a partir del próximo año, por ejemplo, a la gasolina.

“Revolución”, compuesta principalmente por John Lennon, se inspiró en los movimientos estudiantiles ocurridos en 1968 en varias ciudades europeas, provocados por diversos acontecimientos políticos y sociales como la guerra de Vietnam y el asesinato de Martin Luther King. Esta canción responde a los grupos revolucionarios que pedían apoyo financiero y moral insistiendo en que las cosas debían cambiar, los Beatles proponían que fuera de forma pacífica, podemos afirmar que impulsaron un contagio positivo de la cultura de la paz.

“Mientras Llora Mi Guitarra”, de George Harrison, contiene un mensaje implícito que consiste en que se ve al amor durmiendo mientras el mundo sigue girando, ello es una llamada de atención para reaccionar y retomarlo, pues el amor implica concordia, generosidad y paz. Sabemos que la concordia hace crecer las pequeñas cosas y que la discordia arruina las grandes.

En la canción “Déjalo Ser”, de Lennon y McCartney, mayormente de Paul, se aconseja aprender a ser paciente, a mantener la calma delante de todo aquello que perturba. En una parte de la canción podemos escuchar que cuando las personas que están divididas logran ponerse de acuerdo, surge una respuesta: “déjalo ser”. Contiene un mensaje de esperanza para el futuro que significa que cuando todos aprendamos a ser tolerantes e incluyentes, cuando sepamos aceptar las cosas como son, habrá una respuesta, una solución. Esta canción propone paciencia, optimismo y esperanza. Para ello resulta necesario aprender a ejercitar la calma, la tolerancia, la paz interior y el perdón, características de la cultura de la paz. Sin duda se trata de una invitación a la cordialidad, tan importante para la restauración de los tejidos sociales.

The Beatles convocaban a una posición de armonía colectiva y hasta global, se identificaban con ese mensaje y ayudaban a difundirlo, por lo que se convirtieron en un símbolo para millones de admiradores.

Al ser un referente cultural, más allá de su gran obra musical, contribuyeron a la transformación de conflictos a través del contagio positivo que requiere la cultura de la paz.

Insistamos en recomendar el diálogo, construir puentes y que gobiernen más las ideas que las pasiones.

Es tiempo de estar unidos, practiquemos la cultura de la paz por el bien de todos.

*El autor es abogado y mediador profesional.

#mediaciónenméxico

phmergoldd@anmediacion.com.mx

Twitter: @Phmergoldd