Para defendernos de la injusticia esta la política, pero es imposible si la política está en manos de imbéciles, de pervertidos mentales.

Emilio Lledó

El rector Alfonso Esparza de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) señaló en su Tercer Informe de Labores que: la BUAP se convertirá en un “espacio libre de violencia”.

Ante el clima de violencia política y polarización que se vive en el país y tras reconocer la grave situación de violencia que padecen las mujeres, el rector trabaja para hacer de esa universidad un ejemplo de civilidad y respeto pleno a los derechos de las mujeres.

Desde luego que las universidades son actores sociales, reconforta que sus autoridades no caigan en el juego del poder y se comprometan con eliminar los factores de riesgo que, al final, atentan contra la excelencia académica.

Alfonso Esparza destacó los esfuerzos de esa institución para ayudar a los trabajadores y estudiantes con menores recursos, así las acciones que han hecho que esa institución sea un referente nacional para disminuir la pandemia, en estos tres años se implementó el programa más completo de infraestructura de la historia de la universidad.

Finalmente, pidió a los actores políticos que no atenten contra los esfuerzos que han colocado a esa universidad como una de las mejores de México y el mundo. “nuestros estudiantes y profesores no lo merecen, la excelencia académica no admite regateos”.

Frena desafía a AMLO

En la guerra política lo primero que muere es la verdad. en la marcha del sábado organizada por Frena, el frente afirma que lograron reunir a 160,000 personas; sus contrarios señalan que sólo fueron 5,000.

“Haiga sido como haiga sido”, Frena desafía a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues afirma que cumplió la primera de las dos condiciones que AMLO se autoimpuso para renunciar: reunir 100,000 personas; faltaría la segunda: que baje su popularidad en las encuestas.

Por ahora, el debate mediático le favorece a Frena, una organización tan pequeña, como afirman los voceros del gobierno, les hace mucho ruido.

Querido lector, vivimos momentos difíciles, crisis política y sanitaria que amenazan en convertirse en la peor crisis económica de la historia. No tenemos tiempo para reflexionar ni refugio seguro, los llamados a la violencia caen en tierra fértil. Sólo nos queda tener calma y apegarnos a nuestra más y mejor humanidad para estar a salvo. Hasta la próxima.