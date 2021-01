Todavía no se sabe qué fue lo que hizo retroceder al gobierno mexicano, pero todo indica que ¡ya no va! la modificación a la Ley de Banco de México, que convertiría a la institución en una gran lavadora de dinero.

El pasado 20 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la reforma a la ley de Banxico debe respetar su autonomía.

Expresó que “hay que ofrecer garantías al sector financiero; y que la modificación a la ley de la institución, no debe generar conflicto con los organismos financieros internacionales”.

Adicionalmente, de acuerdo con una versión del diario estadunidense The Wall Street Journal la secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera prepara una alternativa para que los trabajadores migratorios puedan cambiar sus dólares mediante una cuenta en el Banco de Bienestar, a un tipo de cambio competitivo.

Tanto la declaración presidencial como la información del influyente periódico estadounidense dejan ver que el gobierno lópezobradorista tiene claro que no debe avanzar la controvertida iniciativa para modificar la ley de Banxico. Por lo menos, no debe ser aprobada en sus términos originales.

Hay que recordar que la iniciativa propone obligar al banco central, a comprar el excedente de dólares en efectivo que entren a la economía nacional y que los integre a las reservas internacionales, que hoy rondan los 200,000 millones de dólares.

Justo cuando se presentó, en noviembre pasado, la iniciativa en el Senado de la República, Banco de México, gobernado por Alejandro Díaz de León de inmediato prendió los focos rojos y advirtió que la iniciativa vulnera la autonomía de la institución al obligarla a realizar ese tipo de operaciones, además de que la colocaría en riesgo de incurrir en lavado de dinero.

La iniciativa que presentó el legislador morenista Ricardo Monreal para hacer realidad esa intención --aprobada en “fast track” en el Senado--, fue contenida en la Cámara de Diputados, frente a la enorme oleada de preocupación y oposición que generó, no sólo en el banco central, sino entre los bancos nacionales. Se dijo que se realizaría un parlamento abierto para escuchar todas las voces.Citibanamex advirtió en un análisis al respecto que con tal iniciativa se había cruzado la “línea roja” en torno a la autonomía del organismo central.Es una historia que todavía no termina de escribirse. Falta ver la propuesta alternativa de la Secretaría de Hacienda. Habrá que analizar sus detalles. Por lo pronto, la intención general, es que no vulnere la autonomía de Banxico y eso es bueno.

Pero tendremos que ver qué camino sugiere la propuesta hacendaria para que el Banco de Bienestar reenvíe los dólares que capta en México de los migrantes, a Estados Unidos.

El punto central es que los bancos comerciales hoy día hacen ese reenvío a través de sus corresponsalías.

De acuerdo con Banxico de enero a septiembre de 2020, “las instituciones que captaron dólares, lograron colocar en territorio nacional y exportar el 98% del monto total captado; el restante 2%, que representó 102 millones de dólares, corresponde al excedente que dichas instituciones acumularon en sus bóvedas durante este periodo”.

En la discusión pública sobre el tema ha quedado claro que las corresponsalías bancarias han endurecido los requisitos que tienen que cumplir los bancos que operan en México, para aceptar los dólares, precisamente para hacer más efectivo el filtro que evita que se reciclen dólares provenientes de actividades ilícitas.

Herrera tiene claro y manifestó desde diciembre pasado que la iniciativa de reforma a la ley de Banxico, propuesta por la bancada morenista, no solucionaría el problema que tienen las instituciones financieras con los excedentes que tienen de moneda extranjera.

Advirtió que la iniciativa de reforma sólo trasladaría el problema al Banco de México.

Ojalá que al final se desactive esa bomba de tiempo y el gobierno mexicano dé marcha atrás en los pasos que llevaron a cruzar la línea roja respecto a la autonomía de Banxico.

marcomaresg@gmail.com