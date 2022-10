Inflación en México es de 8.70%; en Bélgica es de 11.27%

Bruselas, Bélgica.- Nos quejamos, y con razón, de la alta inflación que está afectando el poder adquisitivo de nuestros pesos.

De 8.7% fue la inflación anualizada hasta septiembre pasado, la mayor desde diciembre de 2000. La buena noticia es que no aumentó respecto al mes anterior.

Sin embargo, la inflación subyacente, que es la que los economistas prefieren seguir para determinar hacia dónde van los precios, aumentó de 8.05% en agosto a 8.28% en septiembre. En lo que a los aumentos anualizados se refiere respecto al mes pasado, los de las mercancías en general subieron de 10.55 a 10.84%, los de alimentos procesados, bebidas y tabaco de 12.94 a 13.38%, los de mercancías no alimenticias de 7.90 a 8.00%, los de los servicios de 5.19 a 5.35%, los de la vivienda de 3.12 a 3.15%, las colegiaturas de 3.68 a 4.49% y los de otros servicios de 7.31 a 7.44 por ciento.

Tratándose del aumento anualizado de la inflación no subyacente, que es la de los precios más volátiles, bajó de 10.65 a 9.96%, lo que explica que no haya aumentado la inflación general del 8.70 por ciento. Sin embargo, respecto a agosto, en septiembre los precios de los productos agropecuarios registraron un aumento anualizado de 14.90 a 15.05%, los de los productos pecuarios (carnes, lácteos, pollo, pescado) de 14.68 a 15.79% y las tarifas autorizadas por el Gobierno de 5.19 a 5.23 por ciento. La baja en la inflación no subyacente se explica porque disminuyó el aumento anualizado de los precios de frutas y verduras de 15.18 a 14.18% y de energéticos de 8.14 a 6.16 por ciento.

En resumen, la baja en los precios de frutas y verduras y energéticos explican que la inflación general no haya aumentado en septiembre respecto a agosto.

Pero los mexicanos no solo comemos frutas y verduras y consumimos energéticos, también adquirimos todos los demás productos y servicios incluidos en el Índice Nacional de Precios (INPC) cuyos precios siguen aumentando.

Por lo tanto, el cauteloso optimismo del gobierno no se justifica de ninguna manera. Más bien debería aceptar que la inflación sigue golpeando fuertemente los bolsillos de las personas.

En Bélgica también están sufriendo un aumento de precios como no se veía desde agosto de 1975. En septiembre la inflación anualizada subió a 11.27 del 9.94% de agosto. Hace un año se ubicaba en 4.16 por ciento. Aquí el aumento de los precios fue en vivienda y servicios públicos, de 24.94 a 31.51%; alimentos y bebidas no alcohólicas, de 10.15 a 10.75%; recreación y cultura, de 4.11 a 4.57%; y restaurantes y hoteles, de 5.20 a 5.23 por ciento. La única buena noticia para los habitantes de este país es que el aumento de los precios del transporte fue de 10.56% respecto al mes pasado que fue de 12.26 por ciento.

La inflación está afectando la popularidad del primer ministro Alexander De Croo, de 46 años, quien desde octubre de 2020 encabeza un gobierno de coalición conformado por siete partidos. Las encuestas más recientes indican que si hoy se realizara una elección federal, la coalición gobernante alcanzaría el 46.4% contra el 53.6% que obtendría la oposición.

Si logra conformar una coalición, De Croo podría mantenerse en el cargo después de las elecciones federales de 2024.

La alta inflación podría acabar con esa coalición; en México el alza de precios parece que no afectará a Morena.

