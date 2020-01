El próximo 29 de febrero del 2020, Gabriel Contreras dejará su cargo como comisionado y presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El procedimiento constitucional para la designación de la persona que habrá de ocupar la vacante de comisionado ya está en curso con la convocatoria emitida por el Comité de Evaluación, conformado en esta ocasión únicamente por el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ante la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En cumplimiento de su propia normativa en materia de paridad de género, la convocatoria del Comité de Evaluación fue dirigida exclusivamente a mujeres, toda vez que al día de hoy los siete comisionados que conforman el pleno del instituto son hombres.

Esta será la quinta rotación escalonada de comisionados en un pleno de siete, por lo que sólo quedarán dos de los comisionados fundadores del IFT: el comisionado Mario Fromow, quien concluye su encargo en el 2021, y el decano, el comisionado Adolfo Cuevas, quien lo hace en el 2022. Sin embargo, este proceso de selección será inédito por muchas razones, y marcará el rumbo del instituto para el futuro. Aunque al presidente López Obrador le correspondió ya proponer al comisionado Ramiro Camacho para su ratificación por el Senado de la República para el periodo 2019-2028, su administración acababa de comenzar y el proceso de selección, propuesta y ratificación siguió el mismo curso que había tenido durante el gobierno del presidente Peña Nieto. Hasta esta nueva convocatoria, todos los comisionados sustitutos, Javier Juárez (2016-2025), Arturo Robles (2017-2026), Sóstenes Díaz (2018-2027) y Ramiro Camacho (2019-2028), eran funcionarios del propio IFT y fueron apadrinados por el presidente Contreras, dada su cercanía con el poderoso consejero jurídico de la Presidencia de la República durante el gobierno del expresidente Peña Nieto, Humberto Castillejos. De esta manera, el comisionado presidente controla el día de hoy no sólo la operación de todas las áreas sustantivas y administrativas del instituto, sino también, por lo menos, cinco de siete votos en el pleno, como podrá ver cualquiera que analice las versiones públicas de las sesiones del pleno del IFT y los votos de los comisionados Contreras, Juárez, Robles, Díaz y Camacho.

La inminente salida de Gabriel Contreras del instituto tendrá efectos aún antes de materializarse: es muy probable que en esta ocasión el presidente López Obrador proponga al Senado a una mujer que no venga de las filas del IFT, y, quizá lo más importante, dado el control que tiene el presidente sobre la mayoría de los senadores, no es descabellado pensar que la mujer propuesta por el presidente será también nombrada por el Senado de la República como presidenta del IFT, lo que no es poca cosa. La nueva presidenta del instituto encabezará todas las áreas sustantivas del órgano regulador, así como todas sus unidades administrativas.

Espero que el procedimiento de selección funcione y llegue una mujer capaz y conocedora de la industria, que sepa aprovechar el talento humano y la amplia experiencia acumulada que tienen los servidores públicos de carrera en el IFT. Los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión son complicados y están atravesando por una revolución tecnológica que nos obliga a actualizarnos a partir de bases sólidas. Construyamos sobre lo bueno y corrijamos lo necesario.