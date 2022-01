Hace algunos meses, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que encabeza Héctor Villarreal, detectó en un análisis -donde rankeó a todas las entidades de acuerdo a la variación en su gasto de bolsillo-, que los estados no adheridos al Insabi tendían a un mejor desempeño en ese aspecto; es decir, lograron contener mejor el gasto catastrófico que afecta más a familias desfavorecidas.

A ello se suma otro dato: el anuncio de que Guanajuato -uno de los no adheridos- fue por cuarto año consecutivo, el estado más transparente en su gasto público en salud, conforme el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2022 emitido por la Secretaría de Salud federal. Fue seguido por Hidalgo, Sinaloa, Quintana Roo y Jalisco.

Recordemos que Guanajuato es una de las entidades que desde el principio de la actual administración federal no aceptó adherirse al Insabi. Y tampoco se atuvo a los recursos federales. Sobretodo ante la pandemia, viendo que la Federación no respondía, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez decidió invertirle más a Salud y ya se ven los resultados.

Su secretario de Salud, el doctor Daniel Díaz, nos compartió que la entidad le mete a salud más de 6,000 millones de pesos anuales, y eso se suma a los 3,500 de Fassa (dentro del ramo 33) y otros 3,700 del Insabi que por ley le corresponden.

Es una bolsa de casi 14,000 millones de pesos de presupuesto en salud para un estado de 6.2 millones de habitantes atendidos en 635 unidades médicas, incluidas 51 del IMSS, 42 del ISSSTE, 1 de Pemex, 1 de Sedena, complementados con los hospitales privados.

La diferencia respecto de las entidades adheridas al Insabi, nos comenta el doctor Díaz, es que Guanajuato tiene la libertad de administrar su sistema de salud, hace sus propias adquisiciones y paga la nómina del personal de salud. Aquello de que el Insabi quería negarle los recursos a estados no adheridos, no fue sostenible pues simplemente estaba fuera de la ley. Los otros estados no adheridos hoy son, aparte de Guanajuato: Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Tamaulipas.

Sobre las compras de fármacos, dispositivos médicos y demás insumos, tienen la ventaja de no estar obligado a entrarle a las supuestas compras consolidadas del Insabi que como sabemos han sido un desastre.

Al hacerlo por su lado, Guanajuato ha podido planificar y organizarse mejor logrando 95% de abasto y surtido de recetas, evitando que el paciente tenga que comprar de su bolsillo en farmacias. Los estados adheridos al Insabi tendrán acaso del 30 a 40% de abasto, conforme estima el secretario Díaz.

El 5% faltante para llegar a abasto pleno en Guanajuato lo atribuye a la carencia de ciertas claves de medicamentos por falta de proveeduría y también al rezago generado a raíz del cambio de lo que era la Comisión Negociadora de Precios para formar el ahora Compendio Nacional de Medicamentos a cargo del Consejo de Salubridad que lleva el doctor José Santos Preciado.

Un problema, nos hace ver, son las demasiado bajas referencias de precios de algunos fármacos al grado de que no hay proveedor que acepte venderles. Ello ha impedido que los estados puedan adquirir ciertas claves y es factor que eleva el desabasto.

Otro aspecto interesante en Guanajuato, nos cuenta su secretario de Salud, es que mantiene vigente el esquema de acreditaciones de hospitales públicos -tal como operaban con el Seguro Popular- y sigue como condicionante para todo hospital que desee recibir recursos federales. Así, casi todas sus unidades médicas están acreditadas o en proceso de. Lo malo es que como no hay en este sentido reglas claras del Insabi, el tener unidades médicas acreditadas tampoco le garantiza que seguirá recibiendo recursos, y eso no deja de ser factor de incertidumbre.

La tragedia del desabasto, de Xavier Tello

El libro del doctor Xavier Tello recién publicado por Editorial Planeta, no puede ser más oportuno en un momento donde por cuarto año consecutivo persiste el desorden en las compras y entregas de medicamentos y demás insumos para la salud.

Tello explica con nítida lucidez todos los enredijos del desabasto de medicamentos exponiendo con historias reales de pacientes afectados el lado humano de esta lamentable etapa que vive el sistema público de salud. Entre la crisis de los oncólogicos y el viacrucis de los papás de los niños con cáncer, pasando por el desmantelamiento de la cadena de insumos, siempre con el hoy ya desgastado argumento del combate a la corrupción, al autor no se le va ningún aspecto de toda esta entelequia.

Así que si no lo tiene aún, le sugerimos que lo vaya adquiriendo.

Roche México y Funsalud impulsan la investigación científica

Se abrió la convocatoria número 38 del Premio a la Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkranz que este año se compone de 4 categorías: Básica, Clínica, Biotecnológica/Medicina Personalizada, Epidemiología/Salud Pública. El límite para la inscripción de trabajos es el jueves 31 de marzo de 2022. Aparte de los galardones a los ganadores, este año también se concursará una beca para estancia corta en el extranjero para médicos especialistas mexicanos recién egresados o residentes de último año de su especialidad en Instituciones Públicas.

maribel.coronel@eleconomista.mx