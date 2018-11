Quiere trabajo conjunto

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dijo que la Iniciativa Privada jugará un papel clave para construir junto con el gobierno el futuro del país, por lo que, mencionó, trabajará en conjunto con la próxima administración federal.

Mencionó que si le va bien al presidente electo, también le irá bien a México, por lo que el sector empresarial va a participar. Por ello, detalló que los retos son trabajar con un nuevo gobierno, armar un equipo.

Aseguró que tienen que trabajar hombro con hombro para llevar a México a un buen fin, por lo que la iniciativa privada tiene que estar mejor organizada, trabajar en equipo y fortalecer al gobierno para que el país sea quien gane.

Bien respaldada

La que recibió por tercera ocasión con la certificación del modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) fue la aerolínea Airbus; misma que refrenda el compromiso con la gestión y mejora continua de la calidad en los servicios y productos dentro de los sistemas de comunicación crítica y solución integradas.

En un documento, la compañía, dirigida en México y América Latina por Fred Gallart, detalló que esta recertificación asegura la adopción de las buenas prácticas, la estandarización de procesos, ejecución eficiente entre grupos y equipos de trabajo.

La certificación es otorgada por el CMMI Institute. El directivo de la firma dijo que es fundamental estar avalados por una certificación internacional de este nivel ya que les permite garantizar el servicio y soluciones que brindan cumplan con los mayores estándares de calidad en la industria.

Sustentabilidad

La Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía (Conuee) otorgó a Banco Azteca, que dirige Alejandro Valenzuela, el premio de Excelencia en Eficiencia Energética en Edificios (E4), que reconoce activos inmobiliarios con uso sustentable de energía.

El galardón derivó de la positiva evaluación realizada conforme el programa conocido como E4, el cual reconoce a los activos inmobiliarios con uso sustentable de energía, con el fin de disminuir costos operativos y minimizar la huella de carbono.

De acuerdo con un comunicado, Banco Azteca recordó que se trata de una propuesta que califica el desempeño energético de edificios privados de uso de oficina y atención al público, utilizando indicadores de intensidad energética.

Además, precisó que la revisión del consumo energético es exhaustiva, y los activos que se califican en un inmueble van desde computadoras hasta aires acondicionados, y desde impresoras y fotocopiadoras hasta sistemas de iluminación.

El reconocimiento de Connue a Banco Azteca lo recibió el director de Comunicación de la institución bancaria, Ayax Carranza.

Relevante

De gran relevancia la reunión que celebrará hoy el Comité de Educación Financiera de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), en virtud de que se sumarán las fintech y empresas de préstamos personales más grandes e importantes del país, como Provident, 4 Finance, Cetelem, C Financial, Ferratum, Agropecuaria Financiera, GM Financial, Soficam, Tenmas y ION Financiera, con lo que se comprometerán a seguir los lineamientos de la Condusef en materia de orientación e información en favor de la salud financiera de sus clientes.

Alertan

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que personal de Pemex alertó al C5 de la Policía estatal sobre una fuga de gas LP por una toma clandestina en un gasoducto en la calle 14 de Febrero, colonia Las Conchitas en Tonanitla y cuando fueron al sitio encontraron una toma clandestina que conectaba el ducto de Pemex a una pipa con 66 mil litros de Gas LP con la leyenda Grupo Tomza.

El tema es que esta empresa tiene al menos dos fuertes proveedores: Pemex y las importaciones. Pero el problema es que la suma de ambas no le alcanza para justificar su volumen de ventas lo que puso en alerta a las autoridades del sector energético y ahora hasta el equipo de transición quiere saber de dónde sale tanto Gas LP.

Aperturas

Hoy martes, Grupo Chomarc, que dirige José Domingo Pérez-Arizti, hará la apertura de las primeras Flag Ship Stores en México de las marcas internacionales de ropa ESCADA y Laurél.

Estas marcas alemanas vienen a México a través de Grupo Chomarc, fundado por Domingo Pérez-Arizti.

Se fortalece

GIN Group, de Raúl Beyruti, firmó una alianza con Sbarro Franchise, una cadena de comida itaaliana como pizzas, pastas y demás platillos del país mediterráneo.

GIN Gropup manejará la marca en nuestro país a partir de enero del próximo año.