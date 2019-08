Durante varias de sus conferencias de prensa matutinas de esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a la felicidad de los mexicanos.

El lunes dijo: “El pueblo está feliz, feliz, feliz. Hay un ambiente de felicidad. El pueblo está muy contento, mucho muy contento, alegres”.

El martes reiteró que “la gente está feliz, está contenta. Lo puedo constatar en los pueblos, en todos lados donde vamos, la gente está contenta. Hay un buen humor social”.

Y ayer, inició su conferencia diciendo lo siguiente:

“Estoy ahora buscando la manera de contestar a esta solicitud que me hacen, que presentaron al instituto de la transparencia, donde me pide una persona que presente yo las pruebas (...) El documento que yo presente debe incluir: metodología, población objetivo, levantamiento estadístico, distribución geográfica de la muestra y presupuesto para realizarlo, con fundamento en el Artículo 6 de la Constitución. Vamos a contestar, nada más quería darlo a conocer. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Y me voy a apoyar en una encuesta que hizo el Inegi recientemente, en donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta. Esa es mi fuente”.

La encuesta a la que se refiere AMLO, Indicadores de Bienestar Autorreportado de la Población Urbana - Cifras al Mes de Enero del 2019, difundida el pasado 28 de febrero por el INEGI, efectivamente indica que, en una escala de 0 a 10, los mexicanos califican con un 8.4 su satisfacción con la vida, siendo mayor la calificación entre hombres (8.5) que entre mujeres (8.3).

En lo que se refiere a la satisfacción de las personas en diferentes rubros, las calificaciones que arroja esta encuesta son superiores a las que se obtuvieron un año antes y que aparecen entre paréntesis: vida en general, 8.4 (8.2); relaciones personales, 8.8 (8.6); actividad u ocupación, 8.6 (8.5); vivienda, 8.6 (8.4); estado de salud, 8.5 (8.3); logros en la vida, 8.5 (8.3); perspectivas a futuro, 8.3 (8.2); nivel de vida, 8.3 (8.0); vecindario, 8.0 (7.8); tiempo libre, 7.8 (7.6); ciudad, 7.3 (6.9); país, 6.9 (6.1), y seguridad ciudadana, 5.4 (4.8).

De los resultados anteriores se desprende que producen mayor satisfacción los rubros sobre los cuales una persona tiene control y poder de decisión, los que menos satisfacción generan son los que en mayor medida dependen de la eficiencia y eficacia gubernamental.

En cuanto a su satisfacción con la vida en general, Inegi explica que 1.3% de la población se siente insatisfecha; 6.8% poco satisfecha; 48% satisfecha, y 43.8% moderadamente satisfecha. Nadie reporta sentirse plenamente satisfecho, lo que probablemente equivaldría a estar “feliz, feliz, feliz (...) mucho muy contento”, como afirma Andrés Manuel.

Con base en esta encuesta realizada entre individuos de 18 y más años de edad seleccionados en una muestra de 2,336 viviendas, es probable que la mayoría de los mexicanos estén felices y contentos, pero difícilmente están “felices, felices, felices y mucho muy contentos”. Tal vez lo estarían si disminuyera la inseguridad y mejoraran las condiciones generales de sus ciudades y del país.

La encuesta puede verse en www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/biare/biare2019_02.pdf

