Antes que Katu Arkonada, Abraham Mendieta, Gibrán Ramírez y John Ackerman hubo intelectuales en España que dieron la pelea en los medios electrónicos a favor de la causa izquierdista materializada en PODEMOS, la formación que irrumpió en la escena partidista en aquella nación, ante el desprestigio de los gobiernos del PSOE y el PP.

En las aulas de la Universidad Complutense, hace tres lustros, coincidió un grupo de estudiantes de ciencia política —algunos, como Mendieta y Pablo Iglesias militaron en las Juventudes Comunistas— en los cursos que impartía Juan Carlos Monedero. Hace 20 años, hicieron su primer viaje al Nuevo Continente, donde el catedrático cumplía con estancias como profesor visitante, en México —en la Ibero, campus Puebla— y Argentina.

Monedero y sus alumnos viajaron a las montañas del sureste mexicano para conectar con el subcomandante insurgente Marcos y los intelectuales que apoyaron al EZLN. Y luego fueron a Caracas para observar in situ el fenómeno chavista. Y luego fueron a Sao Paolo y Río de Janeiro, donde dialogaron con Leonardo Boff.

Mientras extendían sus nexos latinoamericanos —Ecuador y Bolivia, principalmente— lograron espacios en la radio y televisión española. De los comentarios en las tertulias políticas a la conducción de un informativo sólo hay un paso (aunque a veces sea un salto mortal), pero Monedero e Iglesias tenían un desempeño sobresaliente.

El 15-M estaba lejos. En preparación a su irrupción electoral, Monedero y sus alumnos encontraron un nicho en la consultoría política y la elaboración de estudios de diagnóstico. En México lograron algunos contratos en la Cámara de Diputados, auspiciados por el PRD, y en el 2006 observaron de cerca la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

La Tuerka y Fort Apache nacieron en la Internet pero tuvieron la producción de cualquier informativo emitido en las televisoras privadas. Mucho del modelo de comunicación implantado por la Cuarta Transformación está inspirado en la experiencia de los líderes de la izquierda española.

Por sus actividades académicas, Monedero ha tenido contactos intermitentes con líderes de Morena. Pero con sus socios mexicanos, el trato es frecuente desde el lanzamiento de la consultoría Neurona, que en México trabaja bajo las siglas NDMX y desde hace cuatro años complementa los servicios de su empresa hermana, Heurística. En España, desde hace dos años, abrió una sucursal: Neurona Comuna.

Reclutada por PODEMOS para prestar servicios en las elecciones generales de abril del 2019, la consultora mexicana está sujeta a investigación judicial en España, por la probable financiación ilegal para el partido fundado por Iglesias y Monedero, quien deberá comparecer el próximo 15 de marzo ante el titular del Juzgado 42 de instrucción con sede en Madrid, Juan José Escalonilla, por una factura por 26,200 euros —presuntamente apócrifa— generada en diciembre del 2018 por servicios prestados a la Neurona.

Ese mismo día también deberá comparecer el abogado mexicano Eric Alfredo Guerrero Márquez, exfuncionario del Instituto Electoral de la CDMX y exasesor parlamentario.

Heurística y NDMX tienen orígenes tapatíos y un mismo grupo de control: los hermanos Silva Yomune, quienes ahora conforman el cuarto de guerra del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, junto con Roberto Morris y Aleix San Martín.

Efectos secundarios

DISPARIDADES. La Auditoría Pesquera 2.0, un informe elaborado por Oceana, revela que la actual política pública para este ramo económico enfoca los apoyos hacia los grandes productores basados en el volumen y precio comercial, y soslaya a los pequeños productores y cooperativas de pescadores, quienes generan un mayor impacto social. Esto se debe a que la información con la que las autoridades toman las decisiones para brindar apoyos y recursos se basan en datos que no han sido actualizados por el CONAPESCA e INAPESCA en ocho años, lo que fue desvelado por Oceana en la primera versión de su auditoría, hace dos años.

PRECISIONES. En vísperas del arranque de las campañas por las 15 gubernaturas que definirán los electores en las urnas el próximo 6 de junio, comienzan a ser visibles las acciones de los equipos asesores de los contendientes. Mentor Tijerina y Felipe Enríquez están entre los más cercanos a la abanderada morenista en Nuevo León, Clara Luz Flores, mientras que el candidato de MC, Samuel García, sigue las estrategias de filósofo Rafael Valenzuela Cardona. En Ecuador, el conjunto que combina los esfuerzos de Jesica de la Madrid, Roberto Trad y Adolfo Ibarrinaga podría incorporarse a las campañas de los candidatos de la coalición Sí por México. Otro exasesor de campañas presidenciales, el veracruzano Fernando Vásquez Rigada, también iría contra Morena, aunque no necesariamente con los abanderados panistas en Baja California Sur y Querétaro. En Tamaulipas, Max Cortazar tomará las riendas de la comunicación del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca. Y Marco Sifuentes seguirá como consultor de la alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, a quien el CEN panista garantizó una diputación federal por la vía plurinominal. Con el fuero garantizado, la primera edil no se fía y permanecerá en el cabildo al menos otros tres meses y presentar su último informe de gobierno, no obstante que por mandato constitucional debe separarse del cargo 90 días antes de la elección, plazo que se extingue en dos semanas...

rrg