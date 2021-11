Apenas fue un trienio. Sergio y Julio César Carmona Angulo, especializados en el autotransporte, se acercaron a los candidatos de Morena a munícipes y diputados de Tamaulipas, desde las elecciones del 2018.

Dispuestos a invertir en una nueva clase política local, pero sobre todo en combatir al gobierno panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los empresarios —originarios de Reynosa— tenían una flotilla de camionetas SUV, blindadas, que ofrecían a los candidatos. Sin compromisos. ¿De buena fe?

Lalo Gattas, alcalde de Ciudad Victoria, y el diputado federal Erasmo González, de Ciudad Madero, están entre los morenistas que usaron esas unidades y también, aeronaves privadas —entre ellas un Hawker 400 matrícula XA-ETP—, como también lo hicieron el senador Américo Villarreal y la expresidenta nacional del partido, Yeidckol Polevnsky Gurwitz. Su presencia en recientes festejos de la familia Carmona en San Pedro Garza García también está confirmada.

El asesinato de Sergio Carmona —ocurrido hace 10 días— sacudió a la cúpula morenista de Nuevo León y Tamaulipas, donde está en curso el proceso interno para definir al candidato a la gubernatura. El líder del Congreso local, Armando Zertuche, exigió públicamente que sean aclaradas las relaciones de los aspirantes a la nominación con los polémicos empresarios.

Maki Ortiz, exalcaldesa de Reynosa y exsenadora panista, había pedido incluso antes quedar al margen de cualquier sospecha. Su hijo, Carlos Víctor Peña, compitió por la alcaldía de aquella ciudad fronteriza y la gobierna, desde hace tres meses.

“De ninguna manera, una servidora o algún familiar ha recibido de parte de los empresarios Carmona ningún apoyo económico ni en especie”, expuso Ortiz en una carta enviada a este espacio, donde se hizo eco de versiones locales sobre el particular. “A lo largo de 20 años que he servido a México y a los tamaulipecos, siempre me he conducido de manera honesta y transparente y de ninguna manera aceptaré que me relaciones con actos ilícitos”.

Camerino Eleazar Márquez, exrepresentante del PRD ante el INE, presentó una denuncia de hechos ante la FGR para que la autoridad ministerial deslinde los nexos de los funcionarios morenistas con presuntos integrantes de organizaciones criminales, entre ellos los hermanos Carmona.

El senador Villarreal y Maki Ortiz están al frente de las encuestas que —por encargo de la dirigencia de Morena en Tamaulipas— serán puestas a disposición de la Comisión Nacional de Elecciones. Enseguida aparecieron el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión, y el coordinador estatal de los programas federales, Rodolfo González Valderrama, quien junto con la exdiputada federal Olga Patricia Sosa, fue propuesto por los consejeros nacionales para la auscultación.

El pasado fin de semana, el delegado del CEN de Morena en la entidad, Ernesto Palacios, se reunió en Ciudad Victoria con los precandidatos para confirmarles que este martes 30 validará las sextetas que serán sometidas al proceso de evaluación, previo a la designación de los candidatos. Para completar la lista —por paridad de género— se incluiría a la senadora Lupita Covarrubias.

Los representantes de Mario Delgado en las seis entidades donde se definirán a los candidatos por encuestas, han dado certezas a los aspirantes, quienes con sus propias mediciones reclaman ser incluidos en las mediciones.

En Quintana Roo, la ampliación de la lista abriría espacio a Rafael Marín Mollinedo, actual responsable del Corredor Interoceánico. En Oaxaca, al exdirector del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, Y en Hidalgo, al senador Julio Menchaca.

Las mediciones que actualmente circulan son contundentes: los senadores José Ramón Enríquez, en Durango, y Susana Harp, en Oaxaca, son los más competitivos. Las ponderaciones de la Comisión de Elecciones y —sobre todo— el visto bueno de Palacio Nacional están pendientes.