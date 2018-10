El poder de mercado es la capacidad que tienen las empresas de establecer precios por encima de un referente competitivo, usualmente el costo marginal. Sin embargo, el costo marginal es un concepto económico y la contabilidad de las empresas no está diseñada para informarnos acerca de este tipo de costos.

Lo anterior significa que el estudio de los efectos de las estructuras de mercado concentradas sobre el bienestar no es fácil. Un destacado economista, Tim Bresnahan, declaró hace varios años que, para todo fin práctico, debemos considerar que los costos marginales son inobservables. Así que hay que buscar otras alternativas.

Cofece publicó un documento llamado “Poder de mercado y bienestar social”. La publicación representa un esfuerzo importante, para contribuir a la medición de las distorsiones que pudiera generar el poder de mercado en los precios, la asignación de los recursos y el bienestar de los consumidores. El documento hace un recuento de los primeros esfuerzos. El más notable, de Carlos Urzúa, ampliamente difundido, pero también criticado, por deficiencias analíticas reconocidas por el autor. Estudios como el de Urzúa requieren construir andamiajes conceptuales y prácticos complejos, de los cuales es difícil obtener resultados claros y robustos.

Cofece encargó al profesor Andrés Aradillas realizar un nuevo estudio, el cual se presenta en la publicación. Mediante la aplicación de técnicas novedosas, al menos en México, se propone un modelo que busca obtener estimadores de la elasticidad de 13 industrias, presuntamente identificadas con estructuras poco competidas, así como develar márgenes de rentabilidad y sobreprecios pagados por los consumidores.

El estudio concluye que los consumidores pagan, en promedio, 98% de sobreprecio respecto de los bienes que adquieren en las 13 industrias. ¿Significa que los precios son más altos, en 98%, que los de competencia perfecta? O bien ¿márgenes 98% más altos, que algún referente competitivo? No es claro, al menos para mí, qué quiere decir el autor con sobreprecio. La sorpresa es mayor, cuando se revisan los márgenes extraordinarios por industria. En el caso de frutas, el sobreprecio estimado es 238%, 199% en el caso del pan y 113% para materiales de construcción. En el otro lado del espectro, carnes procesadas, con únicamente 1.8% y medicamentos, con sólo 4.3 por ciento.

El estudio representó un gran esfuerzo y es, académicamente, un trabajo destacable. Sin embargo, afloran algunas contradicciones, que me conducen a ser escéptico respecto de la validez de los resultados. Tomemos el caso del pan, donde hay casi 200% de sobreprecio. Sabemos que existe una empresa pública muy grande en esta industria, Bimbo, y muchísimas empresas pequeñas, así como algunas relativamente medianas (aclaro que no mantengo alguna relación profesional, con empresas del sector).

El informe anual del 2016 de Bimbo (que vende otras cosas, además de pan) revela ventas de 252,000 millones de pesos y una utilidad neta de 6.7 miles de millones, esto es 2.7% de las ventas. En el año, la acción promedió unos 50 pesos. La utilidad por acción fue 1.25 pesos, 2.5% del valor de la acción y fue una de las más altas en los últimos años. En el 2017, la utilidad por acción fue 0.98 pesos. En el 2018, la acción cayó a 37 pesos. ¿Cómo conciliamos esta información, con el resultado del estudio? No tengo respuesta.

No es la única contradicción. Medicamentos reporta 4.3% de sobreprecio, cifra no significativa a 95%, como dicen los estadísticos. Pareciera entonces que en ese mercado no hay problemas. Sin embargo, el estudio de mercado que Cofece elaboró en el 2016, dice lo contrario. De nuevo, ¿cómo conciliar los resultados de ambos trabajos?

Espero que los expertos analicen los resultados del estudio y que surjan nuevos estudios, sectoriales y multisectoriales. También espero que la publicación no dé lugar al prejuzgamiento de industrias y empresas.

*El autor es consultor de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.