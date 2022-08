Estrategias de contención de precios en seguros médicos

La industria aseguradora está recurriendo a diversas estrategias para tratar de contener los efectos del aumento de precios en insumos médicos y, por tanto, en el costo de las primas de los seguros.

Una de ellas es concientizar a los asegurados sobre si de verdad, conforme los estudios hechos, amerita hacerse determinada cirugía porque muchas veces sucede que a los pacientes se les quiere hacer intervenciones no justificadas. Así nos lo comenta Héctor Sobrino, director de Salud en AXA México, quien reconoce que es una de las razones de la mala fama de los seguros, pero señala que cuando no se autoriza la cobertura de ciertas intervenciones es debido a que no hay razón documentada para hacerlo. Y en esos casos se recomienda una segunda opinión y asegurarse de que la decisión esté basada en verdadera evidencia.

Otra estrategia son las compras consolidadas, similares a las que intenta hacer el Gobierno para conseguir ahorros por volumen. Varias aseguradoras han empezado a conjuntar su demanda de ciertos insumos para adquirirla a través de un solo canal. Conformaron una compañía llamada Consolimed con la intención de comprar a mejor precio medicamentos que sus asegurados consumen en vez de que lo adquieran en la farmacia.

La idea es contener un poco el costo de la siniestralidad y, junto con ello, el precio de la prima para quien compra un seguro.

Y es que la industria de seguros médicos está envuelta en una espiral negativa que no es sostenible, donde hay pocos asegurados (de 6 a 7% de mexicanos) que sostienen a muchos que se enferman y se atienden en un sistema cada vez más costoso. Esto debido al propio avance de la medicina: los tratamientos de última generación y cada vez más eficaces cuestan más, el creciente uso de tecnologías de punta implica mayores inversiones y todo ello deriva en que enfermarse resulte muy costoso.

Para AXA, la enfermedad de mayor costo es el cáncer, le sigue todo lo de ortopedia (como problemas en rodilla o columna vertebral derivados del sobrepeso y obesidad) y en tercer lugar todo lo cardiovascular, relacionado también con obesidad, diabetes mellitus o las complicaciones de la hipertensión arterial.

En el caso del cáncer es muy preocupante que sea la más costosa porque es la segunda más frecuente después de los males digestivos. La ventaja es que cada vez hay mejores tratamientos que en muchos casos ya curan, siempre y cuando haya sido diagnosticado a tiempo; pero, de lo contrario, si se detecta tardíamente el tratamiento es carísimo y la probabilidad de éxito es mucho menor.

Aparte está el Covid19 que se convirtió en el siniestro más costoso de toda la historia de los seguros, incluso por encima de los sismos. Entre 2020 y 2021 hubo un aumento en compra de pólizas, pero apunta nuestro entrevistado que en una gran proporción de casos decidieron ya no renovar.

En este contexto, nos comparte Héctor Sobrino, AXA apuesta a la prevención y aspira a que entre sus asegurados haya mayor conciencia de que cuidarse y prevenir es menos costoso que enfermarse. El rol como aseguradores, dice, es encontrar los incentivos para que la gente acuda a su médico no solo cuando se sienta mal sino cuando se siente bien para verificar que todo está en orden y, en caso de enfermedad, se diagnostique a tiempo.

De hecho, AXA -con 1.5 millones de asegurados que le permite cubrir 24% del mercado- es el único caso en México de aseguradora con servicios de atención medica primaria para prevención y seguimiento en caso de enfermedad.

En sus 13 clínicas de atención primaria AXA-Keralty -un sistema donde “de punta a punta te checan en informa integral”- atienden a más de 300,000 personas que pagan membresía para ser atendidos periódicamente en forma preventiva, y están en vías de consolidación previendo poder abrir más clínicas en el futuro.

Confirma Gavi la negociación con México

Le preguntamos a Gavi sobre si era cierto lo que el Gobierno mexicano declaró en torno a que COVAX se comprometió a entregar a México 10 millones de vacunas anti Covid19 para niños, y del área de prensa de Gavi nos respondieron esto:

"Durante varios meses, COVAX ha estado trabajando en estrecha colaboración con las Secretarías de Salud y Relaciones Exteriores de México para cerrar el contrato de autofinanciamiento del país de una manera que brinde una buena relación calidad-precio para México y respalde la misión continua de COVAX de proteger a las personas más vulnerables del mundo ante Covid19. Estamos muy contentos de poder decir que la semana pasada se aceptó una oferta de dosis y ahora se firma un acuerdo formal que cumple con las obligaciones de ambas partes, y que estas dosis están disponibles ahora, y pueden ser enviadas por el fabricante cuando México pueda recibirlas”. O sea que el balón está en la cancha de México.

Ciudadanía apoya el impuesto al tabaco

El 77% de las personas, fumadoras y no fumadoras, respondieron estar de acuerdo en que se aumente el impuesto a los cigarros para prevenir su consumo y proteger la salud. Esto de acuerdo con una encuesta expresa presentada ayer 30 de agosto, por representantes de Salud Justa Mx, Dinamia, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Códice y Polithink. Destacaron que incrementar en 50% los precios de los cigarros evitarían en la próxima década 49,400 muertes prematuras y 259,000 casos nuevos de enfermedad, además de generar beneficios económicos por hasta 310,000 millones de pesos.

Médicos buscan ingresos complementarios

Circunstancias relacionadas con la pandemia de Covid-19, como cierres de consultorios, despidos y disminución de pacientes influyeron en 28% de los médicos, principalmente mujeres (30%) en comparación con hombres (27%), y en los menores de 45 años (34% mujeres) para buscar otros ingresos y participar en actividades complementarias. Además de eso, 29% consideraría dejar su función principal como médico porque ganaría más dinero en una actividad no clínica, mientras que 19% sólo preferiría trabajar menos horas como médico. Esto, conforme el Reporte 2022 en este ámbito de Medscape, una importante fuente de noticias clínicas, información de salud y herramientas de punto de atención para profesionales de la salud.

