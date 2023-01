Entre los propósitos, mejorar la relación con mis finanzas

Al inicio de cada año se proponen nuevas metas a alcanzar incluyendo las financieras, pero también, en algunos casos, representa un gran reto para la economía familiar luego de los gastos que muy probablemente se realizaron durante el mes de diciembre.



Aun así, este es el momento de poner todo en orden y comenzar a planear lo que será este 2023 respecto a las finanzas personales. Para ello, es importante hacer una lista de prioridades económicas para todo el año, evitar en medida lo posible esos gastos impulsivos (“ofertas” o los meses sin intereses sobre artículos que su vida útil no sea mayor a un año), analizar de forma estratégica las compras que se realizarán en caso de alguna remodelación, mantenimiento o actualizar electrodomésticos para el hogar.



¿Qué se puede hacer para poder iniciar el año contra la cuesta de enero? Por lo regular el mes de enero es complicado porque de no haber hecho un presupuesto puede que se incurra en “errores” financieros por la cantidad de eventos y reuniones a las que se asistió, no haber establecido un monto límite para los regalos navideños o por la emoción de la época. Para iniciar el año en forma, es vital identificar las deudas activas que se contrajeron, como es el pago del siguiente corte de la tarjeta de crédito, los pagos de promociones a meses sin intereses y las promociones por pagar en los meses futuros, esto ayudará a tener una mejor noción del monto total que se tiene pendiente.



Si se lleva un presupuesto mental o no escrito, se puede creer que el inicio de año es un reinicio de los compromisos financieros, lo que complicará tener una correcta planeación. Por ello, el segundo punto será anotar todos los ingresos y gastos, tanto fijos como variables que cada persona pueda identificar al momento de elaborar sus notas. Es importante considerar la mayor cantidad de elementos posibles porque en ocasiones se puede pensar que los gastos menores como comprar un café o refrigerio diario (45 pesos) no repercute en las finanzas, pero cuando se analiza que ese consumo a la semana representa un gasto de 225 pesos, que al mes son 900 pesos y al año son 10,800 pesos, con toda seguridad ese dinero se pudo haber destinado a otras actividades o prioridades.



Identificar las actividades o gastos no vitales ayudará mucho a priorizar al momento de buscar cómo “recortar” salidas de dinero del presupuesto y poder tener mayor libertad de destinarlo a los conceptos de ahorro e inversión, que, por cierto, se recomienda que también sean considerados como montos fijos y no modificables para poder llegar a los objetivos futuros o de mayor plazo.



También pueden considerarse las siguientes opciones para llevar una mejor relación con la planeación que se estará realizando:



En caso de identificar que la situación de pagos pendientes o deudas es mayor a lo que estimaba que era el porcentaje adecuado, lo mejor y conforme a las posibilidades que se tengan, será realizar pagos mayores a los créditos más caros para reducir el capital o importe sobre el cual se están generando los intereses.



Usar la tarjeta de crédito como un apoyo que actúe a favor. Muchas veces las tarjetas de crédito ofrecen una alternativa para no sobrepasar la capacidad de pago. Por ello, es importante elegir tarjetas de crédito con costos asequibles al presupuesto de cada persona y elegir tarjetas que tengan beneficios que puedan ayudar en las actividades cotidianas, como pueden ser programas de recompensas, beneficios de descuento en establecimientos, o si se viaja continuamente, que ofrezcan coberturas a los destinos a los que se asiste.



Ahora, solo queda poner en marcha este propósito, tener mucha disciplina en este proceso y revisar continuamente las notas para recordar cuánto es el porcentaje o el monto que se destinó al inicio del año. Finalmente, no olvidar que es importante ingresar todos los datos de los gastos que se vayan haciendo conforme avanzan los meses, pues con ello, se tiene la oportunidad de analizar si hay que corregir el plan o verificar que efectivamente se está llevando acabo como se propuso al comenzar este 2023.



*El autor es Associate Client Servicing de BBVA Asset Management



miguelangel.paez@bbva.com