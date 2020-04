Encerrados como les sucede a los protagonistas de la película La habitación de Fermat. Thriller dirigido en el 2007 por Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña. Buen momento para visionarla. Los protagonistas deben resolver una serie de acertijos consecutivos. Si no los aciertan en menos de un minuto, la habitación empieza a encoger con un continuo y angustioso desplazamiento de sus muros.

Con el coronavirus, los científicos del mundo intentan resolver los enigmas de una pandemia que minuto a minuto va encogiendo nuestros activos en progresión geométrica. Igual que en la habitación de Fermat, los científicos aportan distintas soluciones para resolver el dilema.

Los políticos también adoptan distintas acciones según el país y el momento, siguiendo o no los criterios científicos. ¿Aplanar o no la curva de contagios? Primer dilema. Al final, hay consenso en el confinamiento y aislamiento como medida para reducir los contagios y aplanar la curva.

Los modelos matemáticos predictivos de la expansión del contagio se han impuesto. Mientras, otros científicos investigan sobre la vacuna que pueda atajar el contagio. Con retraso, los políticos han decidido el confinamiento, con distintos grados y según qué países, con el fin de que el sistema sanitario no colapse por el número de ingresados. Aunque la solución de este dilema comporta otro más complejo en la toma de decisiones. ¿Qué enfermos tienen prioridad en las unidades de curas intensivas de los hospitales cuando los recursos son limitados?

Esto nos conduce al dilema ético de a quién dejar morir. Algunos países se concentran en la población más joven. Priorizar a los enfermos con el criterio AVAC o años de vida ajustados a la calidad.

La habitación sigue encogiendo, ya que una vez resuelto el primer dilema, aparece el segundo. Si aíslas a la población y cierras las actividades no esenciales, se está bloqueando la economía. Una economía basada en cadenas de valor y no sólo globales. Con otro problema a resolver, ¿qué son actividades esenciales en economías interdependientes? ¿Cómo consigues producir lo necesario para seguir viviendo, si todo está interconectado?. ¿Qué parte de la cadena dañas irreversiblemente? Depende de la temporalidad del cierre, para que las empresas sobrevivan o no.

Hay que resolver el tercer dilema, ¿cómo gastar sin producir?, ¿cómo mantener una renta mínima para que la población forzada a la inactividad pueda seguir consumiendo aunque sea lo esencial, como son una serie de bienes y servicios que hay que seguir pagando (alimentación, rentas habitacionales, hipotecas, agua, electricidad, comunicaciones) y los impuestos, que los gobiernos requieren para mantener el gasto público, ahora incrementado? Para ello, otros científicos, macro-economistas, recomiendan o el “dinero helicóptero” de Friedman, o el gasto público de Keynes, o una combinación de ambos. Entregar dinero directamente a la población o monetizar la deuda para el gasto público utilizado para asistir a la población.

Todo ello para resistir y detonar la economía en cuanto se pueda. Cuanto más corto sea el tiempo del primer dilema, más rápido será el crecimiento económico y la solución del tercero. Sin embargo, para salir de la habitación y regresar a las cadenas de valor y el crecimiento, hay que resolver el cuarto dilema. ¿Cómo utilizar las nuevas tecnologías y algoritmos, para testar mejor a la población y controlar sus desplazamientos potencialmente contagiosos, sin reducir las libertades individuales?

Sin revelar el final del thriller. Científicamente se pueden resolver los sucesivos dilemas planteados. Otro tema son los costos y el efecto desplazamiento formulado por Peacock y Wiseman (1961): En cada crisis el argumento político para incrementar los impuestos es el aumento del gasto público para resolverla. Al final de la crisis, el nivel de gasto público se mantiene, ya que los contribuyentes se acostumbran a la nueva carga fiscal y el Estado crece. He aquí el cuarto dilema.

