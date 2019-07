Para una empresa como Televisa que ofrece una oferta inmensa de productos y servicios para sus audiencias, una estrategia que ciertamente hace sentido es la segmentación a distintos grupos de espectadores. Este lunes 15 de julio, Televisa, a través de su filial Televisa Networks lanzó BitMe, que es el primer canal de televisión de paga de habla hispana en América Latina, especializado en videojuegos, tecnología, sports, anime y cultura geek, dirigido a hombres y mujeres amantes de los juegos de video y a la animación japonesa.

Televisa Networks es una unidad de negocios de Grupo Televisa que se especializa en el diseño, producción, programación y distribución de 26 marcas y más de 52 señales para el mercado de televisión de paga. Con cobertura llega a México, Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá, Europa y África, sus señales están orientadas a satisfacer las necesidades de entretenimiento e información de los televidentes combinando un gran elenco, la mejor producción y novedosas fórmulas de hacer televisión.

Televisa Networks brinda una gran variedad de opciones comerciales y servicios que permite la combinación (spoteo e integración de marca y producción) acorde a las necesidades de sus clientes.

Con un potencial enorme entre audiencias jóvenes y tecnológicamente letrada, BitMe presentará, en exclusiva y antes que nadie, todos los lanzamientos de la industria del videojuego. Su programación incluirá, mensualmente, 80 horas de producciones propias, 40 en vivo y 40 grabadas, conformada por las siguientes emisiones:

• Web Tech Futuro (WTF): un programa con todo lo relacionado a la web, la tecnología y el futuro del mundo geek. Conduce Dany Kino, Julián Huergo, y Ricardo Baranda.

• Arte Geek: incursiona en el mundo de la literatura geek, analizando cómics, anime, mangas, novelas gráficas e historias complejas relacionadas con juegos y tecnología. Conduce Brigitte Gray, Ale Delint y Talia Eisset.

• Zero Control: un noticiero que informará, antes que nadie, todo lo que pasa en el universo gamer. Conduce Javier Rodríguez, Silvia Gómez y Densho.

• Shesports: destaca el rol de la mujer y su crecimiento en la industria de los videojuegos y el universo geek. Ofrece contenidos poderosos y carismáticos sólo como ellas lo hacen. Conducen: Dany Kino, Silvia Gómez, Ale Delint y Talia Eisset.

• Retro Game: analiza los títulos que revolucionaron la industria y que ahora son considerados clásicos en su género. También presenta gameplay de videojuegos retro. Conduce Gus Rodríguez.

• New Challenger: presenta contenido que pone a prueba los conocimientos y habilidades de los gamers mexicanos, con preguntas de temas generales y música relacionada con videojuegos. Conduce Ricardo Baranda y Betty Villalpando

• Agarra el control: presenta, en cada emisión, a un famoso que será parte de una típica noche de videojuegos, entre amigos. Con esa excusa, se desarrollará una divertida charla y, de paso, se sabrá qué tan buenos son los invitados en el manejo de los controles. Conduce Julian Huergo y Ricardo Baranda.

• Tester: presenta gameplay de títulos nuevos, que son motivo de un review. También analizara los videojuegos, con una visión objetiva y divertida. Conduce Densho y Claudio Quiroz.

• Campo de batalla: analiza los MOBAs (multiplayer on line battle arenas) y sus torneos. Presenta gameplays que demuestran las ventajas y desventajas de los títulos que existen en el mercado. Conduce Claudio Quiroz, Skyshock y Xavy Becker.

• Trigger and Fire: debate sobre temas de actualidad en el mundo de los videojuegos y la tecnología. Presenta información sobre estos temas, para que la audiencia cuente con elementos para formar su propia opinión. Conduce Javier Rodríguez, Dany Kino.

• GameVolution: muestra la evolución del mundo de los videojuegos y analizará los títulos más significativos en la historia de esta industria. Conduce Gus Rodríguez y Densho.

La programación de BitMe también incluirá 40 horas de las más importantes producciones del género anime, que incluirán: Clásico, Franquicia, Actual y Videojuegos. Entre éstos se encuentran títulos como Mazinger Z, Caballeros del Zodiaco, Strike the Blood y Tales of Zatiria The X.

BitMe estará disponible en paquetes básicos de Izzi (canal 317), Total Play(canal 326), Sky(canal 1210) y demás sistemas de Tv de paga, con cobertura en México y América Latina.

[email protected]