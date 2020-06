La pereza, pues, ha sido uno de los antivalores a los que más se recurre cuando la sofisticación de un aparato explicativo que engloba la multicausalidad no es realmente tomado en cuenta.

La pereza en nuestros tiempos es un concepto altamente movilizado para explicar causalidades de manera simplista, reduccionista y, ante todo, como una fuente de culpabilización sobre algunos males que ni siquiera corresponden a quien supuestamente la acomete.

Recurrir al argumento de la pereza es una práctica común en algunas ocasiones, para explicar conductas del ser humano. En tiempos de exaltación de la responsabilidad individual, en los que diferentes esferas de la vida social se reducen a una cuestión individual, la alimentación también entra en este apartado. No es nuevo que en diversas ocasiones, las faltas u omisiones de lo que significa llevar un estilo de vida sano se acreditan en su totalidad al individuo, sin mayor complejidad en la explicación de fenómenos que son multifactoriales. Esta individualización, que al mismo tiempo lleva a la culpabilización, está tan interiorizada en algunas prácticas de la vida cotidiana, que es común, por ejemplo, encontrar en el discurso de algunos profesionales de la salud que el tema de alimentación es culpa de las personas que no saben tomar decisiones inteligentes —dicho sea de paso, hay toda una vía de estudios sociales encargadas de desmitificar la racionalidad entera de nuestras decisiones— y más aún, se apela al discurso de la flojera, para simplemente metar bajo ese saco la multifactorialidad de un fenómeno.

Según estos discursos, sucede que los problemas de alimentación que aquejan a nuestra población se enraízan en el discurso de la pereza, muy a tono con el discurso posmodernista que exalta el trabajo, la hiperproductividad y la hiperocupación como valores y al ocio como un antivalor no productivo. Según este discurso, la flojera de no buscar una alimentación mejor es directamente operacionalizada como la flojera de los padres por procurar alimentos sanos a sus hijos. Apelar a la flojera descubre una capa implícita subyacente en la que entonces la obesidad también atribuye ciertas características a las personas obesas a quienes inmediatamente se les estigmatiza como flojas, faltas de determinación o débiles en la voluntad propia.

Ninguno de estos discursos aporta constructivamente a la resolución de un problema como lo es la seguridad alimentaria de millones de personas alrededor del mundo. La alimentación se vuelve una cuestión de pereza, cuando una madre soltera tiene que trabajar turnos en los que pasa 12 horas fuera de casa, y se supone que tendría que llegar a cocinar para sus hijos porque nadie más en esa casa lo hará. Según estos discursos, es una cuestión de flojera individual, cuando entre los problemas económicos y de seguridad en los que está inmersa la población en su cotidianeidad, la última de las tareas por las que alguien quisiera culpabilizarse es por cuidar de la alimentación de sus hijos.

La pereza, pues, ha sido uno de los antivalores a los que más se recurre cuando la sofisticación de un aparato explicativo que engloba la multicausalidad no es realmente tomado en cuenta. La culpabilización ni en la educación alimentaria ni en cualquier resultado que se busque en la modificación de una conducta es un mecanismo que se pueda sostener en el tiempo. La culpa activa ciertos resortes de compensación que no necesariamente son los que garantizan un cambio de la conducta a largo plazo. Apelar al argumento de la pereza es, paradójicamente, poner en práctica la pereza de no querer poner en práctica una reflexión más profunda sobre la complejidad de la realidad.

