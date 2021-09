Durante casi una década ABBA dominó las listas de ventas y popularidad. La conquista de ABBA por el mundo comenzó cuando la banda ganó el festival Eurovisión en 1974 con la canción “Waterloo”. A esta meteórica carrera le siguió una impresionante discografía con ocho álbumes de estudio y 40 sencillos que han vendido más de 400 millones de discos y los consagraron como los reyes del pop en Suecia y en muchos rincones del planeta con éxitos como “Dancing Queen”, “SOS”, “Knowing Me, Knowing You”, “Super Trouper” y melodías que has escuchado miles de veces en la radio, el karaoke o por ahí. El pop contemporáneo no se puede entender sin la profunda influencia de ABBA. En 1982, un descanso se convirtió en una ausencia que duró cuatro décadas y en ese lapso su legado siguió creciendo. Las voces de Agnetha, Benny, Björn y Anni-Frid nunca dejaron el estéreo y tampoco nuestro inconsciente colectivo.

La música de ABBA ha sido reinterpretada por una larga lista de artistas y referenciada en películas de culto como Priscilla, la reina del desierto y La boda de Muriel. La propia Mamma Mía, que primero se consagró en Broadway como un musical de variedad diseñado para reempaquetar la música de ABBA, ha sido un vehículo para que podamos continuar disfrutando las perfectas melodías pop que compusieron Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson y Björn Ulvaeus entre 1972 y 1982. Al momento de escribir estas líneas, la suprema colección conocida simplemente como ABBA Gold, editada en 1992, se encuentra entre los 100 discos más vendidos en la tienda de iTunes y dicha compilación ha permanecido más de 1,000 semanas en la lista de álbumes más escuchados en Estados Unidos y el Reino Unido.

Este jueves la legendaria banda sueca anunció un nuevo álbum y un concierto digital donde se presentará a la agrupación preservada en su apoteósico esplendor de los años setenta. Voyage marca el regreso de ABBA al estudio de grabación desde The Visitors, su álbum de estudio editado en 1981, y promete un regreso a los poderosos ganchos, geniales contrapuntos armónicos y las sublimes melodías con una pizca de dramatismo que sólo ellos pueden ofrecer.

ABBA Voyage será presentado en un teatro que actualmente está en construcción en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres y ofrecerá una visión idealizada de un concierto con los éxitos más conocidos de la banda y algunos temas nuevos. Empezó con dos canciones y luego nos preguntamos, por qué no hacer todo un álbum, dijeron Benny Andersson y Björn Ulvaeus durante la presentación del evento que se transmitió en todo el mundo.

Con ayuda de la tecnología del motion capture y la habilidad de los genios de los efectos especiales de Industrial, Light & Magic, la compañía productora creada por George Lucas para fabricar los efectos de Star Wars y una larga lista de megaproducciones de Hollywood, ABBA regresará a los escenarios con las voces y coreografías interpretadas por Anni-Frid, Benny, Björn y Agnetha, pero rejuvenecidos y empaquetados para una experiencia multimedia musical sui géneris. La premisa de ABBA Voyage es poder experimentar un concierto de ABBA como si los hubiéramos visto en 1976 o 1977 en la cima de su éxito, con todo y sus extravagantes disfraces y un altísimo nivel de producción y un espectáculo visual del siglo XXI. La banda llevaba desde 2016 experimentando con tecnología holográfica para presentar sus propios “abbatares” en vivo y llevarlos de gira.

El fenómeno de ABBA puso a la música pop sueca en el mapa mundial. Tal vez nunca recibieron tanto reconocimiento de la crítica especializada como una banda de rock, pero hoy los artistas más populares tienen detrás de sus megaproducciones el talento de productores suecos que siguen inyectando las mismas fórmulas de ABBA: ganchos memorables, melodías pegajosas y canciones que nos siguen poniendo a bailar y que podemos escuchar en repetición.

