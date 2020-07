Aun cuando sólo se tienen resultados globales del primer trimestre de este año en el rubro de las aerolíneas, ya es posible darnos una idea de los daños que ha sufrido la industria de transporte aéreo debido a la pandemia. Las noticias no son buenas, las perspectivas aún no están claras. Pero una cosa es cierta: peor que en este primer semestre del 2020, no volveremos a estar.

Otra cosa son las secuelas y el proceso de recuperación, que sin duda será lento. Por lo pronto, sabemos que a nivel mundial el mes de abril fue el peor de todos en cuanto a caída en el tráfico de pasajeros por el cierre de fronteras. En el primer trimestre la pérdida neta después de impuestos es de US22,551 millones y una caída del EBIT de -12.3 por ciento. En 2019 dichos indicadores fueron ganancias después de impuestos por USD3,143 millones y un EBIT de 5.1 por ciento. Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), sólo en este lapso las pérdidas fueron equivalentes a las de todo el 2008, durante la crisis financiera.

Aún así, los resultados del segundo trimestre se esperan peores porque fue hasta mediados de marzo cuando las aerolíneas de América comenzaron a sufrir los embates del Covid-19. Por eso es que abril fue el mes con menor demanda en todo el mundo.

Para nuestro país, el peor mes fue mayo cuando sólo hubo 4,870 vuelos repartidos entre las 12 aerolíneas que operan en nuestro país. Junio ya vio una leve recuperación y el número de vuelos domésticos llegó a 9,706, la mayoría de Volaris y Aeroméxico, con 3,996 y 2,592 operaciones, respectivamente. Viva Aerobús hizo 1,566 vuelos e Interjet 326. En contraste, en marzo se habían registrado 31,274 vuelos de todas las empresas aéreas en el mercado doméstico.

Ya en el segundo semestre se muestran los estragos de la contingencia. Volaris experimentó una caída de 81.7% en sus ingresos operativos. En el segundo trimestre tuvo ingresos por 1,526 millones de pesos y sus pérdidas operativas fueron de 2,347 millones de pesos y su utilidad de operación fue de 659 millones de pesos. Viva reportó ingresos operativos por 478 millones de pesos en el segundo trimestre, una caída del 83.9% (en todo el año la caída es del 39.1%). Las pérdidas netas son de 1,095 millones de pesos. Aeroméxico reportará sus resultados hoy en tanto que de Interjet, Aeromar y el resto de las empresas regionales no hay datos claros, pero no se espera que estén muy alejados de este panorama.

En resumen: los resultados muestran lo que ya se preveía, ahora lo importante es salir adelante para que nuestras empresas se mantengan. Lo peor sería que se den de patadas para ganar un mercado que apenas quiere volver a crecer.

Lo oí en 123.45: La renuncia del Ingeniero Javier Jiménez Espriú era de esperarse desde el momento en que la administración de los puertos fue cedida a los militares. Con las diferencias que se pudieran tener con Don Javier, lo cierto es que este gesto lo muestra como el hombre de convicciones que siempre ha sido y la congruencia de ser fiel a lo que él considera correcto, cualidades que no abundan. Sin duda, una pérdida grande para el sector.