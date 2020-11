Casi cuatro mil mujeres, niñas y adolescentes son asesinadas al año en México, seis de cada 10 mujeres viven algún tipo de violencia, ocho de cada diez tienen miedo de transitar por las calles; cada día, 32 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres por abuso sexual o violación. Estos datos no provienen de los conservadores, ni de los neoliberales, no los mencionó algún fifí o los inventó un medio amarillista, tampoco los publicó un partido de oposición, no.

Son datos oficiales que se mencionaron en la mañanera del pasado 25 de noviembre, Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, y son aterradores. Y justamentr eso es lo que resulta tan preocupante como los hechos y datos antes mencionados, ya que se esperaría que ante cifras tan alarmantes el gobierno de nuestro país hubiera presentado antes o ese mismo día, al menos, una serie de políticas publicas, acciones y medidas para combatir esta violencia incontenible en contra de las mujeres.

Pareciera que más que una conferencia de prensa del presidente, se tratara de un programa de televisión de análisis y sesudos comentarios donde los participantes hablaran de un tema, lo comentaran, lo adjetivaran y agradecieran al respetable su atención por escucharlos. Gobernar no es eso.

Es más, cuando al primer mandatario se le preguntó si desde su punto de vista, existe una diferencia entre un homicidio y un feminicidio la respuesta fue un rotundo no. Esto es, la 4T a pesar de haber sido definida por Olga Sánchez Cordero, como feminista, no tiene ni una agenda de género ni cuenta el presidente con los conceptos mínimos básicos sobre el tema, para poder combatir este gravisimo problema que afecta en México a tantas y tantas mujeres.

Dos años de gobierno y aún se atribuye a la “podredumbre del neoliberalismo” el que miles de mujeres sean violentadas, sufran y mueran. AMLO precisó que la violencia contra nosotras es una “degradación progresiva relacionada con el modelo económico neoliberal”. Me deja perpleja que ante una situación tan dolorosa para innumerables familias, se utilicen políticamente estas atrocidades para desacreditar a los adversarios. ¿Y las soluciones? ¿Y las propuestas de solución? ¿Dónde quedaron?

La complejidad de este problema no se resuelve con fiscalías especializadas, ni con declaraciones vacías, ni gritando desde la nada que vivimos una 4T feminista. Muchos expertos en el tema y desde hace muchos años, hablan de la necesidad de una transformación educativa, de un cambio en el tono cultural que promueva la igualdad y el respeto a las mujeres. Hablan de la necesidad de una agenda de género, de que efectivamente se acabe la impunidad de los agresores, de políticas públicas estratégicamente implementadas, de objetivos, de metas, de apoyo psicológico, de refugios para mujeres maltratadas, de talleres para que hombres y mujeres puedan trabajar en equipo con empatia y solidaridad.

Llevamos ocho meses desde que apareció el COVID 19 en los que se ha intensificado la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, especialmente dentro del hogar. Una de las prioridades en este difícil momento debería ser dar atención a este enorme problema que produce lesiones físicas y psicológicas imborrables y que en muchas ocasiones cuesta la vida misma de las agraviadas.

Más que pedir a Naciones Unidas que se dedique a comprar medicamentos (cosa que no hace eficiente ni agilmente) debería México de unirse a la campaña UNETE de la ONU para que de aquí al 2030 se ponga fin a la violencia contra más de la mitad de la población mundial: nosotras, las mujeres.

Desgraciadamente, como en el caso de la gestión del Covid, de la crisis económica, de la inseguridad, y desde luego de los feminicidios nos enfrentamos a ese autoritario y monstruoso ogro filantrópico que ni ve, ni oye, ni hace más que lo que le conviene.

