El lado obscuro de las criptomonedas

Aunque los espejitos brillan, no son oro, cuidado con quien trata de usarlos como si fueran valiosos…

Hace algunos días, el mercado financiero internacional se enfrentó una de las situaciones más complicadas de los últimos años, la quiebra de la empresa FTX dedicada al intercambio de criptomonedas y con sede en las Bahamas, dicha situación, fue comparada por muchos analistas como algo similar a lo sucedido en el año 2009 con la quiebra del banco Lehman Brothers, o bien con lo sucedido con la gran empresa energética Enron en el año 2000, debido a la gran influencia que tiene en el mercado y a las grandes repercusiones que siguieron a este anuncio.

Al respecto y de acuerdo con información de las autoridades estadounidenses, la quiebra de esta empresa fue producto de una falta de liquidez que no pudo ser cubierta, debido a que una gran cantidad de los fondos que tenían se utilizaron para financiar a una subsidiaria en la realización de transacciones de alto riesgo, lo que finalmente llevó a que la empresa, no pudiese soportar las presiones del mercado y tuvieran que entrar en un proceso de concurso mercantil, se estima que prácticamente el 75% de los inversores en criptomonedas han tenido una pérdida derivada de esta situación.

Lo anterior, cobra relevancia por diferentes situaciones, primero, hay una discusión de mucho tiempo sobre la posibilidad de que las criptomonedas sean utilizadas como dinero en las transacciones comerciales, situación que no es viable debido a lo que se describe en las líneas anteriores, un mal manejo a nivel empresarial ha provocado un desbalance en ese mercado, que ha llevado a la pérdida de una gran cantidad de dinero a los poseedores de estos instrumentos y segundo, como se acaba de describir, las criptomonedas son instrumentos financieros que se comercializan a cambio de dinero, por lo que, su uso no podría ser el mismo, más bien, tendrían que ser utilizados como medios de cambio, como sucede con otros instrumentos como los bonos o las acciones de las empresas.

De lo contrario, estaríamos en un escenario muy raro en el cual, el dinero (las criptomonedas), respaldado por dinero (dólares, euros, pesos, etc.), valdría lo que la oferta y demanda del mercado indiquen, es decir, hoy usted mi estimado lector, podría tener menos o más que ayer, sin importar la situación económica de ese momento, lo que me lleva a preguntar, ¿estaría usted dispuesto a perder dinero tan solo por especulaciones?, por supuesto, habrá quienes me digan que sucede lo mismo cuando hablamos del gobierno, que por malos manejos y especulaciones, llega a provocar crisis económicas, sin embargo, dichas crisis se combaten a través de instrumentos de política económica que prácticamente, evitan que el dinero continúe perdiendo valor, pero, en el caso de las criptomonedas, el valor depende de la oferta y demanda en el mercado, lo que significa que no puede establecerse una política que evite la pérdida de valor, en buen cristiano, no hay manera de hacer que exista estabilidad en esos instrumentos.

Dado lo anterior, aun cuando hay muchos que aseguran que las criptomonedas son mucho más seguras que el dinero, el cual puede ser falsificado, hay que recordar que si bien es cierto que el instrumento es prácticamente imposible de hackear, las plataformas en las cuales se realizan las transacciones no lo son, tan solo en el 2022 de acuerdo con información de la autoridad estadounidense, un hackeo a la plataforma Silk Road, culminó con el robo de 3,000 millones de euros en criptodivisas.

Como todo instrumento financiero, el uso de las criptomonedas está sujeto al nivel de riesgo de los inversionistas, lo cual nos indica que puede existir un gran futuro como método de inversión, pero no, como dinero, intentar lo contrario, solo puede conducir a un escenario que nadie quiere presenciar y para muestra, todo lo que ha pasado en tan solo unos días.

*El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, conferencista, consultor experto en temas económicos, financieros y de gobierno, director fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa Voces Universitarias.

