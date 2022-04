El regreso del rublo ruso a su tipo de cambio anterior a la guerra no debe confundirse con una señal de fortaleza o resistencia. Más bien, la moneda se ha beneficiado de factores que eventualmente se convertirán en grandes obstáculos tanto para el presupuesto federal como para la economía real.

PARÍS – Después de la caída en picada de su valor, tras la invasión rusa de Ucrania, la paridad del rublo con las divisas occidentales ha vuelto a los niveles anteriores a la guerra. Pero esto debería ser de poco consuelo para el Kremlin, porque los factores que impulsaron el repunte del rublo auguran problemas adicionales para el desempeño económico de Rusia.

Occidente ha exhibido una unidad y determinación casi sin precedentes en su respuesta a la guerra del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania. A los tres días de la invasión, los gobiernos de países occidentales habían congelado gran parte de las reservas de moneda extranjera del banco central ruso dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Este movimiento desencadenó el pánico financiero dentro de Rusia y estimuló una poderosa respuesta política. El 28 de febrero, el banco central impuso estrictos controles de capital, reforzó las restricciones al comercio de divisas y elevó su tasa de política clave del 9.5% al 20%.

Luego, el gobierno de Rusia ordenó a todos los exportadores rusos que repatriaran y cambiaran el 80% de sus ingresos por exportaciones por rublos, y el banco central introdujo una comisión del 30% (luego reducida al 12%) sobre las compras de moneda extranjera. A varias categorías de compradores se les prohibió comprar dólares estadounidenses, y los titulares de depósitos bancarios denominados en moneda extranjera enfrentaron importantes restricciones para retirar sus ahorros.

Sin embargo, a pesar de esta rápida respuesta política, el tipo de cambio oficial del rublo pasó de 81 por dólar antes de la guerra a 139 por dólar el 9 de marzo (aunque, según se informa, la paridad en el mercado negro era mucho más alta). La inflación se aceleró sustancialmente y la tasa de crecimiento del índice oficial de precios al consumidor aumentó al 2% por semana (181% en términos anuales) en las primeras tres semanas de la guerra, antes de disminuir al 1% por semana (68% por año).

Desde entonces, el rublo se ha recuperado y ya está de vuelta en el rango de 80 por dólar. Pero su apreciación no es necesariamente real. Si el comercio de una moneda está severamente restringido, su tipo de cambio no refleja su valor de mercado. Durante la era soviética, el periódico insignia del Partido Comunista, Pravda, informaba constantemente que el tipo de cambio oficial del rublo era de 0.6 por dólar, pero nadie lo veía como un indicador de la fortaleza real de la moneda.

Sin duda, hay señales tangibles de que la presión sobre el rublo está disminuyendo. A fines de la semana pasada, el banco central eliminó la tarifa del 12% por la compra de dólares, relajó ciertas limitaciones para los depósitos denominados en moneda y, lo que es más importante, redujo su tasa de política del 20% al 17%, al tiempo que indicaba que se avecinaba una mayor relajación. Estas acciones expresan más fuerte que cualquier declaración oficial sobre la fortaleza de la economía rusa.

Aun así, las proyecciones de crecimiento para Rusia este año siguen siendo sombrías. Según el banco central, el PIB caerá un 8% este año; antes de la guerra, se esperaba que aumentara en un 2.4%. El Instituto de Finanzas Internacionales prevé una caída del PIB del 15%, mientras que el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y la mayoría de los bancos de inversión internacionales pronostican una caída del 10%. El jefe de la Cámara de Cuentas de Rusia, Alexei Kudrin, está de acuerdo.

La reciente apreciación del rublo no invalida estas opiniones pesimistas, porque la recuperación del tipo de cambio es simplemente un reflejo de restricciones sin precedentes a las importaciones y precios más altos del petróleo y el gas.

Los gobiernos occidentales han impuesto severas sanciones a las exportaciones de tecnología a Rusia, que se han visto reforzadas por un boicot del sector privado, con más de 600 empresas occidentales que se han retirado de Rusia.

Los hogares y las empresas han perdido el acceso a muchos bienes de consumo importados e insumos intermedios en el hogar, mientras que los cierres del espacio aéreo y los boicots por parte de Airbus, Boeing y las principales aseguradoras y compañías de arrendamiento han hecho que sea casi imposible para los rusos viajar a Occidente.

Debido a que estas restricciones han reducido sustancialmente la demanda rusa de importaciones, señalan los economistas Oleg Itskhoki y Dmitry Mukhin, también se ha reducido la demanda de dólares (que se necesitan para comprar dichos bienes), lo que ha hecho subir el tipo de cambio del rublo. Pero esas no son buenas noticias para la economía de Rusia, que está destinada a desacelerarse.

Así como la pandemia de Covid-19 obligó a las empresas de todo el mundo a tener en cuenta su dependencia de las cadenas de suministro globales, la guerra de Vladimir Putin ha demostrado a las empresas rusas que no pueden funcionar sin importaciones. Incluso aquellos que obtienen sus suministros a nivel nacional se han dado cuenta de que sus proveedores dependen de las importaciones de Occidente. Es por eso que la industria automotriz de Rusia se ha detenido, y las ventas en marzo cayeron a un tercio de su nivel en marzo de 2021.

Además, la demanda de dólares se ha reducido aún más por las sanciones financieras que esencialmente prohíben el uso de dólares por parte de Rusia incluso para pagar su deuda denominada en dólares. Estas medidas ya han resultado en un default soberano técnico.

El segundo factor que impulsa la apreciación del rublo es el alto precio del petróleo, que ha vuelto a los niveles de 2014. En ese entonces, el rublo se cotizaba a 38 por dólar, o 52 por dólar a los precios de hoy (después de ajustar la inflación tanto en Rusia como en los Estados Unidos).

Por lo tanto, los precios del petróleo de hoy implican la posibilidad de una mayor apreciación del rublo, salvo por el hecho de que el riesgo geopolítico y la fuga de capitales han debilitado al rublo más de lo que podría haber sido de otro modo.

El tipo de cambio de hoy indica que la balanza de pagos de Rusia está fuertemente respaldada por los precios actuales del petróleo, lo que implica que el desempeño fiscal también se mantiene bien. Si bien las primeras sanciones congelaron gran parte de las reservas de efectivo de Putin, los altos precios del petróleo han asegurado importantes flujos diarios.

Pero esto también podría convertirse en un problema para Putin. Como señaló recientemente el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, la UE ha enviado 35,000 millones de euros (38,100 millones de dólares) a Rusia desde el comienzo de la guerra, pero solo 1,000 millones de euros en ayuda a Ucrania.

Esta terrible disparidad no ha pasado desapercibida para los líderes europeos, como lo atestigua el creciente apoyo a un embargo de petróleo y gas. De hecho, los europeos ya están hablando del embargo no en términos de “si” sino en términos de “cuándo”.

Una decisión en toda la UE de dejar de importar petróleo y gas rusos tendrá consecuencias catastróficas para el presupuesto federal de Rusia y hará insostenible la reciente recuperación del rublo.

El autor

Serguéi Guriev, ex economista jefe del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y ex rector de la New Economic School de Moscú, es profesor de economía en Sciences Po.Copyright: © Project Syndicate 1995–2022

