El 22 de diciembre del 2018, fue la fecha que la organización sin fines de lucro conocida como Red Solidaria escogió para que la canción “Inconsciente colectivo” del cantautor Charly García fuera entonada al unísono en más de 300 ciudades de Argentina en favor de la solidaridad.

"Muchísimos argentinos, y cada vez más jóvenes, se unen para ayudar a otros en cada catástrofe. Además, este año hubo récord de trasplantes: fueron 903. Hay 42,000 bomberos voluntarios. 14,500 Damas Rosadas en hospitales. Hubo 540,000 donadores de sangre. Un día pensé, ¿y si nos unimos también por fuera del dolor? ¿Y si celebramos la solidaridad en sí aunque sea un rato? Entonces, como en el invierno Charly García y sus amigos y amigas artistas se sumaron a nuestras acciones, por ejemplo, con quienes vivían en la calle, elegimos esta canción. La de este genio solidario, para que nos una a todos", dijo Juan Carr presidente de la Red Solidaria al diario Clarín.

“Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz cómo de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más”, dice el primer verso.

“Inconsciente colectivo” apareció por primera vez en el disco debut de García, Yendo de la cama al living (1982), considerado como uno de los álbumes más importantes del rock argentino, pero García ya había interpretado el tema con Serú Girán, la banda integrada con David Lebón, Oscar Moro y Pedro Aznar. Existe una versión en vivo que aparece en el álbum Yo no quiero volverme tan loco, que la banda –a la que también se le ha conocido como los Beatles argentinos– interpretó en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en diciembre del ‘81 y la cantante Mercedes Sosa también hizo su propia versión al tema.

Carlos Alberto García Moreno (Buenos Aires, 1951), o Charly, como es conocido por sus fans, es uno de los músicos argentinos más importantes de los últimos cincuenta años. En su carrera ha estado al frente de agrupaciones como Sui Géneris, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, además de una carrera en solitario que inició a principios de la década de los ochenta del siglo pasado y que sigue activa hasta hoy aunque con menor ritmo.

El personaje de García siempre ha estado rodeado de polémica. El prodigio musical que posee un oído absoluto y se recibió de profesor de música a una corta edad, abandonó la música clásica cuando The Beatles sonaron por primera vez en un radio y ello abrió la inspiración para que forjara su propia personalidad musical que ha desarrollado con el paso del tiempo. De alguna manera García ha personificó el mito de la estrella del rock n’ roll en medio de la dictadura argentina y ha construido su personaje con sus histriónicas presentaciones, sus conflictivas relaciones y los escándalos que han alimentado a los tabloides por varias décadas.

El gesto convocado por la Red Solidaria se parece a iniciativas que han hecho otros proyectos alrededor del mundo. Hace unas semanas, el coro amateur estadounidense Choir! Choir! Choir!, interpretó “With a Little Help From My Friends” en la frontera de México y Estados Unidos, con sus participantes cantando desde ambos lados para enviar un mensaje a la unidad. García soñaba “con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión”. Mientras Argentina se sobrepone de su compleja situación socioeconómica por la que atraviesa, un día de diciembre miles de personas se unieron para cantar “esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás”. Charly García siempre nos ha invitado a cantar esa canción de nuevo, una vez más.

