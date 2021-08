Una serie de problemas legales habían impedido que la obra de De La Soul, una de las agrupaciones más importantes en la historia del hip hop, estuviera disponible con facilidad para nuestro disfrute. En la era donde casi todo está a un clic de distancia, para acceder a la discografía clásica de De La Soul había que rastrear una copia física en CD, buscar en la red alguna reedición en acetato en tiendas de disco usadas o sortear por el mundo del internet para obtener una copia digital ilegal. Pero eso está por terminar: después de permanecer por un par de décadas en el limbo, la música de De La Soul llegará este octubre próximo a las plataformas de música, luego de que la banda alcanzara un acuerdo con Reservoir Media.

Hace unos meses, el conglomerado Reservoir Media adquirió los derechos a Tommy Boy Records, la antigua disquera con la que la banda mantenía una larga disputa legal por cuestiones de regalías y el licenciamiento de sus sampleos. El 25 de octubre finalmente estarán en línea los clásicos 3 Feet High and Rising, De La Soul is Dead, Buhloone Mindset, Stakes is High y el Art Official Intelligence.

De La Soul, integrado por los raperos Maseo, Posnodous y Trugoy, fue una de las agrupaciones que surgió del colectivo de las Native Tongues, un grupo de artistas que incluye a A Tribe Called Quest, Queen Latifah, The Jungle Brothers, Monie Love, que buscaron ofrecer distintas narrativas al hip hop sin recaer en los estereotipos urbanos de los raperos macho alfa, los raperos gánsteres o las voces contestatarias que encarnaban otros artistas del género a finales de los años ochenta.

“En un inevitable desarrollo en la clase de historia del rap, [De La Soul] son el new wave para el punk de Public Enemy”, fue la forma en que el decano del rock, Robert Christgau, definió a De La Soul en su Guía de Consumo de 1989.

En su álbum debut 3 Feet High and Rising, la banda de hip hop oriunda de Amityville, Nueva York, integraba viñetas de comedia absurdas con sampleos que contenían influencias musicales tan diversas que abarcan los sonidos de la psicodelia de The Turtles, el funk de James Brown, Ray Charles, Otis Redding, Steely Dan, Hall & Oates, Kraftwerk, The Monkees, Johnny Cash y hasta discos para aprender idiomas. El álbum fue una obra revolucionaria y fue concebido en una época donde el uso de los sampleos —la incorporación en una nueva pieza musical de fragmentos de otras composiciones musicales— no se entendía en su totalidad, por lo que la banda se enfrentó a una serie de batallas legales con los artistas originales.

Los problemas legales que De La Soul enfrentó con las disqueras por años mantuvieron su música en los márgenes. En esos años en que la música de De La Soul era difícil de encontrar, su legado comenzó a crecer y a ser reconocido por músicos y productores de todo el planeta. A través de colaboraciones con artistas como David Byrne, Gorillaz o DJ Shadow una nueva generación pudo descubrir a De La Soul. En 2010, 3 Feet High and Rising fue sumado a la lista de grabaciones de la Biblioteca del Congreso estadounidense por su importancia en la cultura moderna.

Cuatro años después, con motivo del 25 aniversario de aquel legendario álbum debut, la banda regaló por un día todo su catálogo. El interés seguía creciendo, pero los cambios en la industria musical contribuyeron al galimatías que impedía a la banda distribuir su música. “Hemos sido bendecidos con estar en la Biblioteca del Congreso, pero no podemos tener nuestra música en iTunes”, lamentó en aquel momento Posnodous a la revista Rolling Stone.

Después de la venta de Tommy Boy Records, la banda comenzó a resolver todas las barreras legales bajo el paraguas de Reservoir Media y tras siete meses de negociaciones alcanzó un mejor acuerdo de distribución más equitativo para los involucrados. De La Soul finalmente pondrá fin a un capítulo lleno de batallas legales que han enfrentado en estas décadas y continuará con su misión de crear hip hop psicodélico con altas dosis de humor. Más de treinta años después, la D.A.I.SY. Age de De La Soul sigue brillando.

