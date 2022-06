A principios de mayo pasado, escribí en este espacio sobre las confusiones que prevalecen al interior del gobierno del presidente López Obrador por lo que hace a la promesa de llevar Internet de banda ancha a todo el territorio nacional. Lo hice, a propósito de un señalamiento hecho por el propio presidente en su conferencia mañanera del lunes 2 de mayo, en la que al reconocer que se le estaba complicando cumplir el compromiso de llevar conectividad a todo el territorio, argumentó que ello era “porque que no hay muchos avances tecnológicos en el mundo para buscar la conectividad sobre todo de zonas apartadas… Aunque parezca increíble, no hay satélites para lograr esta comunicación por internet, todavía no hay un desarrollo tecnológico que permita mediante satélites alumbrar todo el territorio nacional y que se aporte la comunicación por internet”.

En esa colaboración editorial mencioné que eso era falso, que por supuesto que hay soluciones tecnológicas que permiten proveer señales de Internet con tecnología satelital sobre el territorio nacional, y que además hay proveedores satelitales que ofrecen ese tipo de servicio, incluso para el territorio de nuestro país. Pues bien, el viernes pasado, nos enteramos de que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos había adjudicado contratos a cuatro diferentes proveedores satelitales que utilizarán una plataforma tecnológica de la empresa Hughes, para la prestación de servicio de Internet a través de WiFi, que según el anuncio de la subsidiaria de CFE se pretende ocurra en 7,200 puntos de acceso comunitario.

Así que, de golpe y porrazo, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos desmiente al presidente López Obrador, que fue sorprendido por algún funcionario de su gabinete, quizá por ignorancia o bien por displicencia, quien seguramente fue quien le hizo creer, y en consecuencia declarar en la “Mañanera”, que no había soluciones tecnológicas. Ahora bien, no hay nada para sorprendernos con los 7,200 puntos de acceso anunciados, porque apenas el sexenio pasado, mediante el programa México Conectado, se registraban cerca de 101,000 sitios públicos conectados.

Casi al mismo tiempo, nos enteramos de que había sesionado el Consejo de Administración de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y que en esa sesión se habían aprobado dos programas de inversión bajo los siguientes nombres: “Red Pública de Telecomunicaciones” y “Red Nacional de Acceso y Agregación de Internet para Todos”, respectivamente.

Según las notas de prensa, con el primer proyecto se proveerá de servicios de telefonía móvil y banda ancha a una población de más de 6 millones de personas en diferentes puntos de nuestro país. Según se pretende ofrecer servicios móviles de banda ancha con tecnología 4G LTE en zonas marginadas, para lo que se pretende destinar 8,710 millones de pesos. El segundo programa de inversión, que prevé un monto de 6,859 millones de pesos, pretende beneficiar a 62 millones de habitantes.

Sin embargo, hay que decir que es fecha que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no ha logrado estructurar ningún proyecto que aguante cualquier evaluación seria desde el punto de vista de la eficiencia y efectividad respecto al despliegue de una red pública de telecomunicaciones que provea servicios de acceso a Internet de alta velocidad en nuestro país. Solo hemos visto anuncios, pero no hay un solo elemento de información pública que permita evaluar lo que se ha hecho, que permita señalar las oportunidades de mejora, y desde luego, que permita señalar en dónde se han equivocado. No hay nada.

Por lo anterior, no resulta exagerado afirmar que al presidente lo siguen engañando respecto del avance en el cumplimiento de su promesa de llevar Internet a todos los rincones del país. Hay un absoluto desorden, ausencia de un plan serio para ese propósito, y peor aún, no hay manera de corroborar lo que se afirma. Todo apunta a que se trata de un rubro en el que al cierre de la administración actual no habrá cuentas optimistas que entregar, se habrán acumulado seis años más de rezago, en perjuicio de los mexicanos.

@GerardoFloresR