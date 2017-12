1. Mantener una macroeconomía estable y una microeconomía competitiva es la esencia de una buena política económica. Tanto la Secretaria de Hacienda como el Banco de México y la Secretaria de Economía lo han logrado. Puntos grises son las tasas de interés, los efectos de la reforma fiscal de EU en México y lo que pase con el TLCAN.

2. Que en la campaña electoral se eliminen los rollos a los que son tan proclives los políticos mexicanos y, en vez de ello, se presenten propuestas que sean necesarias y viables. Esto significaría un gran avance de diseño y concertación para crear una cultura política de mayor calidad.

3. El deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente ha llegado a niveles peligrosos. De no revertirse esta situación depredadora se pondrá en riesgo la sustentabilidad del desarrollo económico y social a mediano y largo plazos. Por tanto, hay que hacer de este cuidado una política que sea respetada.

4. Es deseable que se continúe trabajando en la propuesta del ingreso básico universal que formuló recientemente Ricardo Anaya para crear un alivio a 50 millones de pobres de nuestro país. La pobreza es un problema psicosocial, crea vergüenza en quien la padece, degrada la dignidad y los valores humanos. Desarrolla un cinismo patético en quien no la padece.

5. En política exterior hemos perdido protagonismo, por lo que habría que retornar para que nos respeten y ser congruentes con el mundo abierto, como lo fue en el pasado, por ejemplo, con la iniciativa de No Proliferación de Armas Nucleares que impulso el mexicano Alfonso García Robles, premio Nobel de la Paz, particularmente por las amenazas de una guerra nuclear.

6. Los salarios en nuestro país están por los suelos. Hasta Trump ha advertido sobre ellos. Lo deseable es que los líderes sindicales recuperen la fuerza que tuvieron en el pasado para defender a la población trabajadora.

7. Hay 6,500 programas sociales asistenciales y clientelistas que supuestamente se ocupan de mejorar las condiciones sociales del país. Demasiados intermediarios y pobres resultados.

8. Mas inversión pública y privada. Desde hace 30 años la inversión no supera 21% del PIB, nivel comparativamente muy bajo si observamos lo que representa en Chile, 28% y en China 40 por ciento. La inversión, particularmente en un mundo globalizado, es la que permite crecer y por esta vía derramar ingresos.

9. Resolver la problemática juvenil: uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja. Lo primero, por la pobreza y que no hay becas; lo segundo, porque no hay trabajo. Los jóvenes son objeto de absorción por parte del crimen organizado.

10.La impunidad, las violaciones a los derechos humanos, los ecocidios y la opacidad, han alcanzado niveles alarmantes. Ello afecta a la sociedad, a la economía, a las instituciones. Encarar el problema y que sea discutido en la contienda electoral entre los partidos políticos, significa buscar soluciones. La justicia es la virtud más importante de las instituciones sociales. Combatir la impunidad es el futuro del Ministerio Publico.