Aprovechando la celebración del Día Internacional de los Niños y las Niñas, que se llevó a cabo el día 20 de noviembre, para impulsar los derechos de vida plena y justa para todos los niños y niñas, hacemos mención sobre la importancia de introducir educación financiera desde estas etapas de la vida.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, al 2018 en México existen 22 millones de niños y niñas menores de nueve años y 11 millones de niños y niñas de entre 10 y 14 años. Asimismo, a la fecha existen 9 millones de adultos mayores de 65 años (hombres y mujeres).

Estos datos son relevantes debido a que en el 2050 la población de niños disminuirá a 26 millones (entre cero y 14 años) y la de adultos mayores incrementará casi al triple (25 millones). En este sentido, los niños que hoy tienen 14 años en el 2050 tendrán 46 años, es decir, serán adultos que ya debieron planear su retiro para cuando sea el momento de la jubilación.

En la encuesta de Amafore, Ahorro y Futuro: ¿Cómo se preparan los mexicanos para el retiro?, se presentan datos reveladores acerca de la preparación para el retiro de los mexicanos, en contraste con otros países. Entre los datos interesantes se encuentra que, en México, 21% de los mexicanos no tiene presente la necesidad de hacer un plan económico para el retiro, en contraste con 26% que sí lo tiene presente. En cuanto a la capacidad para entender datos financieros, 17% de los mexicanos dijo sentirse poco capaz y 24% muy capaz. En cuanto a los planes para el retiro, 48% de los mexicanos expuso no tener planes desarrollados para su retiro y 27% dijo tenerlos muy avanzados. Estos resultados, en el comparativo internacional, posicionan a México con la calificación más baja en el índice de preparación para el retiro. Es decir, los y las mexicanas no están suficientemente preparados para el retiro.

Ahora bien, volviendo al tema de la importancia de brindar educación financiera a los niños, se vuelve más relevante al analizar estas cifras. A los niños se les debe inculcar educación financiera desde edades tempranas para que en el futuro sean tomadores conscientes de decisiones, financieramente hablando, y mejor aún tengan una mayor preparación para la vejez.

De esta manera, para que la lucha por una vida plena y justa, así como la conservación de derechos de los niños no sólo se vivan en esta etapa, sino en todas las etapas de la vida y principalmente en la edad adulta mayor, que es la de mayor vulneración para ese grupo etario de la población.

Los niños de ahora serán los adultos del futuro; además de que cada año la proporción de adultos mayores incrementa. Brindemos educación financiera responsablemente, desde edades tempranas, para fomentarles un mejor futuro en la vejez.

