NUEVA YORK .– Sin valor intrínseco, sin respaldo de nada y con un precio que flota libremente, Bitcoin es demasiado volátil para ser atractivo como medio de intercambio o depósito de valor. Estas fallas han dado lugar a otras criptomonedas que se pueden convertir bajo demanda a un precio fijo en algo que se supone que es más estable. Sin embargo, la Autoridad de Conducta Financiera Británica (British Financial Conduct Authority) ha rechazado llamarlas “monedas estables” o stablecoin, con el argumento de que su supuesta estabilidad es meramente aspiracional. Los formuladores de políticas en la Unión Europea y EU también deberán considerar estos temas cuando redacten nuevas leyes que regulen las criptomonedas.

Entre los diferentes tipos de criptomonedas que utilizan el apodo de stablecoin, algunas están respaldadas por activos y otras buscan mantener su valor algorítmicamente. Pero el único tipo que merece ese nombre es el dinero electrónico tokenizado en la cadena de bloques, totalmente respaldado por activos financieros líquidos fuera de la cadena con valores estables.

Un ejemplo es Tether, la tercera criptomoneda más grande por capitalización de mercado. Según su sitio web, “Todos los tokens de Tether están vinculados 1 a 1 con una moneda fiduciaria correspondiente (por ejemplo, 1 USD₹ = 1 USD) y están respaldados al 100% por las reservas de Tether”. Actualmente, alrededor del 86% de las reservas informadas de Tether son efectivo o activos líquidos a corto plazo. Los tokens Tether se pueden utilizar como medio de intercambio o como garantía en las finanzas descentralizadas (DeFi). Pero ha habido controversias sobre si los titulares tienen el derecho legal de convertir sus tokens uno a uno con el dólar, y si Tether cuenta con el respaldo adecuado y podría soportar un retiro masivo.

La Ley de Innovación Financiera Responsable, propuesta por los senadores estadounidenses Cynthia Lummis, de Wyoming, y Kirsten Gillibrand, de Nueva York, podría proporcionar algún alivio regulatorio. Se refiere a instrumentos como los tokens Tether como monedas estables de pago, que requerirían estar 100% respaldados por activos líquidos de alta calidad, canjeables a la par y sujetos a divulgación pública del balance. Esta insistencia en la transparencia y el escrutinio de supervisión promete beneficiar tanto a los consumidores como a Tether. Las monedas estables de pago son como depósitos bancarios tokenizados. Sus emisores deberían tener acceso al servicio de “prestamista de última instancia” del banco central y a algo parecido a un seguro de depósitos.

Un segundo tipo de criptomoneda estable está respaldado por activos financieros o reales fuera de la cadena, posiblemente ilíquidos, con valoraciones variables, incluidas las materias primas. Por ejemplo, una moneda estable respaldada por oro podría convertirse en una onza de oro.

Tales criptomonedas podrían ser atractivas para aquellos que de otro modo tendrían oro, porque son más portátiles que el oro y son divisibles y fácilmente transferibles. Al igual que con el oro físico, el valor en dólares de estos activos puede oscilar ampliamente, por lo que nos referimos a ellos como monedas de riesgo (honestas). Se debe permitir que un público informado elija cuánto riesgo asumir, pero los reguladores también deben asegurarse de que la afirmación de una entidad emisora sobre el respaldo de un token sea veraz.

Una tercera categoría está reservada para criptomonedas estables que están respaldadas solo por otras criptomonedas. Un ejemplo es el token Dai de MakerDAO, que está vinculado al dólar. El titular original de Dai intercambia activos basados en Ethereum por él. La garantía debe exceder el valor del Dai, y se mantiene en depósito hasta que se devuelvan los Dai. Si el valor de la garantía cae por debajo del valor del Dai (en su paridad con el dólar), se solicita el préstamo y se liquida la garantía.

El atractivo de las monedas respaldadas por otras criptomonedas es que la sobrecolateralización (típicamente 150%) proporciona un amortiguador que hace que la moneda sea menos riesgosa que la criptomoneda colateral. Pero incluso con una gran reserva de reserva, estas monedas no son fundamentalmente diferentes de Bitcoin, porque están (sobre) garantizadas con activos que carecen de valor intrínseco. Tras ese gancho, son monedas de riesgo que pretenden ser monedas estables, lo que llamamos dodgycoins. Aquí, la tarea de los reguladores es convertirlos en monedas de riesgo honestas al garantizar una transparencia total y prohibir cualquier vinculación firme a una moneda fuera de la cadena.

Otro tipo más de stablecoin no está respaldado por nada. En su lugar, se basa en un algoritmo de “acuñar y quemar” que ajusta la oferta de divisas para mantener una vinculación entre la moneda y el dólar. Una vez más, dado que no existe un ancla de valor externo, la vinculación del dólar es vulnerable a una corrida si suficientes tenedores de monedas pierden la confianza en él. Por lo tanto, los riesgos deben quedar claros en cualquier prospecto, y la vinculación debe describirse como una aspiración en lugar de una garantía (para que no caiga en la categoría de dodgycoin).

Un esquema reciente de moneda estable híbrida se basó en una combinación de respaldo con otra criptomoneda y un mecanismo algorítmico de “mint-and-burn”. El protocolo de cadena de bloques y la plataforma de pago Terra mantenían una criptomoneda de flotación libre, Luna, y una moneda estable, UST, fijada en 1 dólar. Los usuarios podían cambiar un dólar de Luna por un UST.

Cuando el UST superó el dólar y los usuarios intercambiaron Luna por UST, la cantidad negociada de Luna se quemó y se acuñaron más UST. Pero cuando el UST cayó por debajo de un dólar, los usuarios cambiaron UST por Luna, y se quemó UST y se acuñó Luna. Luna pasó de un precio máximo de 116.39 dólares el 5 de abril de 2022 a casi cero el 12 de mayo de 2022. UST valía un centavo el 19 de junio de 2022. Ahora está claro que UST era un instrumento complejo y altamente riesgoso que pretendía ser una moneda estable. Cuando los reguladores permiten que monedas de riesgo híbridas tan complejas se comercialicen como vinculadas, eso las convierte en dodgycoins de hecho.

Los desafíos regulatorios que plantean las criptomonedas y DeFi son manejables, siempre que los legisladores se centren en las funciones económicas y los riesgos de los tokens de dinero electrónico y otros criptoactivos. No deben dejarse engañar por las etiquetas formales y legalistas y las instituciones que están emitiendo estos instrumentos. La mayoría busca el arbitraje regulatorio. Los políticos no deben ponérselo fácil.

*Willem H. Buiter es asesor económico independiente y Anne C. Sibert es profesora de economía en Birkbeck, Universidad de Londres.