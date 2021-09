En las dos décadas transcurridas desde que Brasil, Rusia, India y China fueron reconocidos por su potencial de crecimiento único, ellos, junto con Sudáfrica, hasta ahora han demostrado ser incapaces de unirse como una fuerza global significativa. Esto se produce a expensas no solo del bloque, sino también de una mejor gobernanza mundial.

LONDRES - Habiendo creado el acrónimo BRIC para capturar el potencial colectivo de Brasil, Rusia, India y China para influir en la economía mundial, ahora debo hacer una pregunta bastante incómoda: ¿Cuándo se manifestará esa influencia? Dados los desafíos globales de hoy y los enormes problemas que enfrentan los BRICS (Desde que se convirtió en una entidad del mundo real y posteriormente se expandió -en 2010- para incluir a Sudáfrica), el continuo fracaso del bloque para desarrollar políticas sustantivas a través de su cumbre anual se ha vuelto cada vez más evidente.

Este noviembre será el vigésimo aniversario del acrónimo BRIC, que utilicé por primera vez en un artículo de Goldman Sachs del 2001 titulado "Building Better Global Economic BRIC". En ese momento, ofrecí cuatro escenarios de cómo cada país podría desarrollarse durante la próxima década, y expuse el caso de por qué la gobernanza global necesitaba volverse más representativa e incluir estas cuatro potencias emergentes. Ese documento fue seguido por una serie de otros, a partir de 2003, que mostraban cómo la economía de China podría llegar a ser tan grande como la economía de Estados Unidos (en términos de dólares nominales) para 2040; cómo India podría superar a Japón para convertirse poco después en la tercera economía más grande; y cómo las economías BRIC juntas podrían crecer más que el G6 (el G7 menos Canadá).

Pero la trayectoria económica del bloque desde el 2001 ha sido heterogénea. Si bien la primera década fue un éxito rotundo para los cuatro países, y cada uno superó los cuatro escenarios que describí originalmente, la segunda década fue menos amable para Brasil y Rusia, cuyas respectivas participaciones del PIB mundial ahora han vuelto a caer al nivel en que estaban 20 años antes.

Si no fuera por China, y la India hasta cierto punto, no habría mucha historia del BRIC que contar. Sin embargo, a pesar de las dificultades que han enfrentado los BRIC, el crecimiento de China por sí solo está en camino de elevar el agregado técnico de las cuatro economías para igualar el tamaño del G6.

En términos de gobernanza global, el único cambio notable en las últimas dos décadas ha sido el surgimiento del G20 desde que ocupó un lugar central en la respuesta a la crisis financiera global del 2008. Representando a las 20 economías más grandes del mundo, la organización parecía inmensamente poderosa en ese momento y logró implementar políticas de importancia potencialmente duradera. Pero desde entonces, en general ha sido una decepción, dice mucho, pero sus logros son muy magros.

Por su parte, los BRIC celebraron su primera reunión anual como club político en el 2009, en Rusia (la primera en incluir a Sudáfrica tuvo lugar en China en 2011). Y este año, el primer ministro indio, Narendra Modi, recibió a los líderes del BRICS (virtualmente) para su decimotercera cumbre. Cada líder hizo declaraciones audaces sobre lo que supuestamente habían logrado juntos y todos discutieron las vías para la cooperación futura. Sin embargo, en realidad han logrado muy poco; Las declaraciones elevadas suelen ir acompañadas de escasos movimientos políticos.

Nada en la última declaración conjunta del bloque sugiere que algo haya cambiado. Quizás no resulte sorprendente que la mayor parte de la atención este año se haya centrado en la seguridad y el terrorismo. Después de todo, los acontecimientos recientes en Afganistán tendrán serias implicaciones directas para Rusia, India y China. Sin embargo, este enfoque singular es decepcionante porque pone de relieve las limitadas ambiciones conjuntas del grupo.

Modi parece estar de acuerdo y dice: "Necesitamos asegurarnos de que los BRICS sean más productivos en los próximos 15 años". Más allá de la creación del BRICS Bank, ahora conocido como el Nuevo Banco de Desarrollo, es difícil ver qué ha hecho el grupo aparte de reunirse anualmente.

Después de la segunda década bastante deprimente del bloque, hay muchas cosas que los líderes del BRICS podrían hacer colectivamente para ayudar a revivir el tipo de ganancias económicas logradas en la primera década, todo lo cual también sería bueno para el resto del mundo. Al hacerlo, podrían crear una impresión mucho más fuerte de su utilidad junto con el G20, fortaleciendo el caso a favor de reformas más sustantivas para la gobernanza global.

Para empezar, los BRICS necesitan fortalecer el comercio entre ellos. China e India podrían beneficiarse enormemente de una relación comercial más abierta y ambiciosa, lo que redundaría en beneficio del resto de la región, los otros BRICS y el mundo. De hecho, más comercio entre India y China por sí solo impulsaría visiblemente el comercio mundial. Además, aunque los BRICS tienen poco en común aparte de grandes poblaciones, también comparten una exposición significativa a enfermedades infecciosas. La Revisión sobre la resistencia a los antimicrobianos que dirigí en 2014-16 mostró que todos los BRICS eran preocupantemente vulnerables a la tuberculosis farmacorresistente. Y -como lo ha demostrado el Covid-19 en los últimos meses-, la mayoría tiene sistemas de salud que están mal equipados para hacer frente a las pandemias.

A menos que traten las enfermedades infecciosas mundiales con más seriedad, nunca podrán alcanzar su potencial económico.

Desde el otoño de 2020, he tenido el privilegio de formar parte de la Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud, que está presidida por el ex primer ministro italiano Mario Monti. Una propuesta crucial de nuestro Llamado a la Acción inicial de la primavera pasada, que ahora se describe en detalle en nuestro informe final, es establecer una Junta Global de Salud y Finanzas bajo los auspicios del G20.

El razonamiento es simple: a menos que coloquemos los desafíos de la salud mundial en el centro del diálogo económico y financiero regular, estaremos mal preparados para enfrentarlos. Y como ha demostrado la actual pandemia, los desafíos de la salud mundial también son desafíos económicos y políticos.

Esta propuesta ya cuenta con el apoyo de varios gobiernos clave, en particular los de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia y la Unión Europea. Sin embargo, por razones que no comprendo, los BRICS, especialmente China, parecen oponerse a ella. Tal resistencia no tiene sentido y tendrá consecuencias nefastas para el resto del mundo. Me da, a mí en lo particular y a otros líderes de altos vuelos en general, más razones todavía para dudar sobre el potencial colectivo del grupo.

El autor

Jim O’Neill, ex presidente de Goldman Sachs Asset Management y ex ministro del Tesoro del Reino Unido, es miembro de la Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible.

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.projectsyndicate.org