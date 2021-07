A muchos se les dificulta aceptar que para los propósitos de Palacio Nacional no importan los resultados de la farsesca Consulta Popular sobre “personajes del pasado” a celebrarse el próximo domingo, es un juego de ganar ganar.

Si se alcanza la meta de votantes, proclamará: “el pueblo ha hablado”, si no, culpará al INE por “sabotear el proceso”, y da pie para exigir la reforma electoral que “democratice” al INE y lo llene de feligreses de la 4T.

Y no importa si jurídicamente nada se pueda hacer, siempre, como reveló el titular de la UIF Santiago Nieto, se podrá formar una “comisión de la verdad” que, satisfaga “la sed popular de justicia”. Y citarán al clásico: “haiga sido como haiga sido”.

Gas LP: ¿y si repasan todo el plan?

Al exhortar la Secretaría de Energía a la Comisión Reguladora de Energía “a establecer una metodología para precios máximos de gas LP cumple con su deber de acatar la instrucción presidencial de controlar el precio del energético.

Dicen los expertos, los ajenos al sistema de distribución y algunos especialistas como la Comisión Federal de Competencia que se viola la ley, lo cual no importa si ya se dijo oficialmente que la Cofece es un florero.

Deben cumplir una más de las promesas de campaña, pero la experiencia con el huachicoleo y los medicamentos obliga a repensar, a revisar cómo ordenarán el mercado, recordando el refrán sajón de “si no está roto, no lo arregles”.

Siempre fue así el régimen castrista

Quien esto escribe tiene edad suficiente para recordar la emoción por el triunfo de la Revolución Cubana, el juvenil romanticismo por el triunfo de quienes desde la Sierra Maestra llegaron a La Habana el 1 de enero de 1959.

Antes de un año, “se perdió” el avión de Camilo Cienfuegos, un comandante rebelde cuya popularidad rivalizaba con la de Fidel Castro y vinieron los fusilamientos, a veces sin juicio previo de quienes no eran marxistas.

Innegable que sin el genio de Fidel no se explica la segunda mitad del siglo pasado, pero no seamos ilusos, sobre cadáveres edificó el régimen; rublos soviéticos apalancaron su “independencia”. No me incomoda su comunismo, sino que son una dictadura que, dicho en bonito, durante 62 años “ha jodido a los cubanos”.

Notas en remolino

Ha suscrito la Universidad Autónoma de Querétaro con el Grupo Neolpharma, laboratorio mexicano, para tener el apoyo para desarrollar la vacuna contra Covid 19 desarrollada por investigadores universitarios. Prueba, dijeron, que con apoyo las universidades públicas pueden desarrollar proyectos científicos de primer orden... Seguro que los directivos de Moody´s no durmieron al saber que Pemex no estuvo de acuerdo con la rebaja en su calificación... Ya fue ratificado Roberto Salcedo como Secretario de la Función Pública... Estéril iniciar una discusión sobre la pertinencia de los libros de texto gratuitos. Ejercicios en futilidad... Curioso, en Perú, el partido que apoyó al nuevo mandatario Pedro Castillo, podría ser un lastre... Desde la distancia de 50 siglos, nos dice Baltazar Gracián: “errar es humano, pero es más humano culpar de ello a otros”...