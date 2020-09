Las tarjetas de débito son hoy el principal medio de acceso a los recursos depositados en una cuenta. Sirven para pagar compras del día a día y disponer de nuestro dinero.

Son más convenientes y seguras que el efectivo, pero no por eso dejan de tener riesgos. Por ejemplo, si nos la roban o la perdemos, alguien podría acceder a nuestros recursos. También podrían clonarla para robar nuestro dinero, etc.

Por eso es importante recordar estos consejos para incrementar la seguridad al usar nuestra tarjeta de débito:

1. Mantén poco saldo disponible. Recuerda que son cuentas que sirven para administrar el dinero que usamos en el día a día, no para guardarlo. Algunos bancos ofrecen inversiones con disponibilidad diaria asociadas a nuestra cuenta: pagan muy poquito pero podemos usarlas para administrar la cantidad de dinero que está accesible a través de la tarjeta de débito.

2. Usa el servicio de notificaciones del banco y usa la app para monitorear los movimientos. Algunas te permiten “apagar” tu tarjeta cuando no la estés usando.

3. Para retirar efectivo, mejor usar el cajero de tu banco o institución financiera. Te ahorras altísimas comisiones por usar los de otros bancos, pero también en caso de cualquier aclaración es más fácil hacerla si usaste la infraestructura propia y no la de otros.

4. Nunca portes el NIP contigo, no lo tengas escrito en tu agenda, en la propia tarjeta o en el celular. No uses fechas de cumpleaños o aniversario, ni tu teléfono como NIP. Tampoco el mismo código que utilizas para desbloquear tu celular. ¿Un consejo para no olvidarlo? Usa una palabra como GATO y tradúcela a números con el teclado de tu celular (cada número tiene letras asociadas). Por ejemplo GATO es 4286. Cámbialo con frecuencia.

5. Nunca pierdas de vista tu tarjeta cuando hagas una transacción y nunca se la des al cobrador (inserta tú la tarjeta en la terminal). Si no tienen inalámbrica o te dicen que no tiene pila, ve a donde esté. Al momento de teclear tu NIP para autorizar la compra, busca privacidad (el cobrador debe voltearse).

6. Para evitar un cargo duplicado, no dejes que pasen tu tarjeta más de una vez a menos que se haya perdido la conexión o se haya declinado (siempre guarda el comprobante). Si se acabó el papel, todos los dispositivos tienen la posibilidad de imprimir copia del último movimiento registrado.

7. En caso de que el vendedor se haya equivocado en el monto y se haya generado un voucher incorrecto, no basta con destruirlo porque tu saldo se afecta en línea (desde la autorización). Es necesario revertir el movimiento a través de una nota de crédito o de devolución.

8. En caso de cualquier anomalía, que no encuentres tu tarjeta o te la hayan robado, avisa de inmediato al banco. No olvides que por lo general eres responsable de todos los cargos que se hagan antes de tu reporte. Guarda bien el número de folio que te dan.

9. ¿Conoces qué seguros tiene tu banco para protegerte cuando usas tu tarjeta de débito? Son muy importantes y es fundamental tener claro qué protección te ofrecen y cómo podrías usarlos.

10. Para compras en línea, verifica que estás en un sitio seguro. Es mejor usar una tarjeta electrónica de un solo uso generada a través de tu app (si tu institución tiene ese servicio) o bien hacer la compra a través de servicios como PayPal o Mercado Pago.

