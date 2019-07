Fieles hasta la muerte

Las familias mexicanas mantienen las tradiciones para despedir a un ser querido, aunque existe una apertura para adoptar nuevas opciones de acuerdo con sus necesidades y presupuestos.

En el marco de la Tercera Edición del Tianguis Funerario, empresarios dedicados a los servicios funerarios pusieron a disposición novedades como ataúdes de colores, incluso con los de algún equipo de futbol, los cuales, dicen, han tenido buena recepción.

Sergio Gómez, vendedor de urnas decoradas con los colores de equipos de futbol, señaló que las personas están abiertas a dar una despedida especial a sus seres queridos o colocar sus cenizas en urnas del “equipo de sus amores”.

Las cajitas de 20 x 20 centímetros aproximadamente tienen un precio de 1,200 pesos, están hechas de fibra de vidrio y de madera y tienen como decoración el escudo del equipo. Las de mayor éxito son las de América, Cruz Azul, Guadalajara y Pumas, incluso desde antes de morir algunas personas hacen saber a sus familiares el deseo de permanecer con los colores de su equipo favorito.

Mejor educación financiera

La Feria de las Afores 2019, que concluyó en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, ofreció la oportunidad a los interesados realizar más de 10 trámites relacionados con las cuentas de ahorro para el retiro.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) expuso que la feria, que duró cuatro días, tuvo como fin la educación e inclusión para fomentar la cultura de las finanzas personales y el ahorro.

Los interesados pudieron efectuar aportaciones voluntarias en módulos especiales y a través de la Afore Móvil, así como el módulo web “La aventura de mi vida”, en el que se planearon metas de ahorro para cumplir con los objetivos de corto, mediano y largo plazos.

Los usuarios pudieron realizar trámites de su cuenta de ahorro y temas específicos en materia del SAR, como la localización de cuenta Afore, solicitud de la impresión de un resumen de movimientos de la cuenta o registrarse en la afore de su elección.

También la elaboración del Expediente de Identificación del Trabajador, el trámite de retiro parcial y total de recursos, la unificación de cuentas, la resolución de homonimias, el retiro de recursos de vivienda, la expedición de la CURP y los depósitos de aportaciones voluntarias.

Auguran buen semestre

Para los analistas bursátiles de Signum Research los s resultados de junio de Walmart de México y Centroamérica resultaron estables y auguran que la segunda mitad del año puede ser mejor que la primera.

La firma financiera sigue esperando que la empresa reporte el mayor crecimiento del sector con avance en los márgenes de rentabilidad.

Ante ello mantiene su recomendación de compra con un precio objetivo de 58 al cierre del 2019.

Y es que dijeron, ya se empiezan a ver incipientes señales de recuperación en las operaciones de Centroamérica.

A pesar de que hubo cierta migración de clientes hacia las tiendas con más promociones, Walmex logró tener uno de sus crecimientos más fuertes en tráfico de clientes lo que hace a sus operaciones más rentables.

Buen trabajo

De acuerdo con Barclays, las cuentas fiscales en México se desempeñan en línea con los objetivos presupuestales para este año, debido a que hay una mejora general en los ingresos, sobre todo en lo referente a la recaudación de impuestos a la gasolina.

Y es que, la institución financiera inglesa refirió que al mes de mayo pasado la ejecución fiscal del presupuesto 2019 está en línea con la meta fiscal de 1.0% del superávit primario del Producto Interno Bruto (PIB). Cifras hasta dicho periodo refieren que el saldo primario es de 217,000 millones de pesos, equivalente a 0.9% del PIB, más alto que en el mismo periodo del 2018, cuando fue de 0.6% del Producto.

De manera particular, los especialistas de Barclays detallaron en un análisis que la mejora es el resultado de mayores ingresos no petroleros, en particular los ingresos tributarios, los cuales aumentaron 4.7% en términos reales de enero a mayo del 2019 respecto a igual lapso del año pasado.

Mejor lo aclaran

Los que mejor salieron a aclarar el tema de las propinas y el impuesto fueron los del Servicio de Administración Tributaria, pues aclaró que no es que se vaya a cobrar impuestos por las propinas percibidas por los trabajadores, dijeron, siempre ha ocurrido.

La dependencia, dirigida por Margarita Ríos, precisó que las gratificaciones percibidas por los trabajadores siempre se han considerado como parte de su salario, lo anterior luego que distintos medios de comunicación afirmaron que el organismo recaudador ahora busca cobrar impuestos a las propinas.

Detallaron que las propinas percibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares y otros establecimientos son parte del salario del trabajador, por lo que deben ser consideradas por el empleador para el cálculo y retención del Impuesto sobre la Renta.

Además recordaron que en el año de 1993, la autoridad hacendaria analizó esta situación y lo dio conocer a través de un oficio. Mientras que en el 2015 se estableció como criterio normativo y desde entonces se publica en el Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal que compila todos los criterios normativos vigentes.