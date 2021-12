Los seres humanos nos hemos acostumbrado a vivir nuestra vida en ciclos: semanas, meses, años. De alguna manera vemos el año que termina como una oportunidad para reflexionar y el año que empieza como una para renacer, para plantear un mejor camino.

Por eso siempre me ha gustado utilizar estos últimos días del año para reflexionar sobre lo que he hecho con mi vida, lo cual desde luego incluye mis finanzas personales. ¿Qué metas logré? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué puedo aprender de ello? ¿Qué ha cambiado y cómo tengo que adaptarme? Y nuevamente una de las preguntas que más hago a los demás ¿Qué es lo que es realmente importante para mí? ¿En qué me tengo que enfocar?

Se trata de hacer una pausa, tomarnos el tiempo para hacer no sólo un recuento sino sacar conclusiones que nos permitan reflexionar y cambiar lo que sea necesario para seguir creciendo. Aclaro que esto es distinto al seguimiento que tendremos que hacer todos los días respecto de nuestros objetivos, conductas y hábitos. Esta es una reflexión más profunda, un replanteamiento.

Este año que termina ha sido sin duda uno de los más difíciles para gran cantidad de personas, por la pandemia. Muchas han visto una significativa disminución de sus ingresos; otras han tenido que cerrar sus negocios. Todos nos hemos tenido que adaptar.

Eso nos da la oportunidad de insistir en lo importante de tener una situación financiera sana, porque eso nos da mucha más flexibilidad cuando vienen épocas tan desafiantes como las que estamos viviendo. Esto incluye, desde luego, una cultura de previsión que tanto nos falta.

Tenemos que darnos cuenta que siempre le va mejor a quien estaba preparado. Es mucho más fácil sortear una crisis cuando no tenemos deudas, tenemos fondos disponibles para emergencias y seguros que nos protejan. Tenemos que aprender esto. Aprovecha estas épocas y estas reflexiones de fin de año para pensar en ello.

Las preguntas que todos nos debemos hacer

¿Cómo está tu situación financiera? ¿Tienes deudas? ¿Estás bien protegido? ¿Tienes cómo enfrentar alguna eventualidad? Todas estas son preguntas muy relevantes que nos pueden dar un punto de partida.

Yo te recomiendo, si no lo haces de manera constante (en alguna aplicación con la que manejes tu dinero), que hagas hoy el cálculo de tu patrimonio. Eso te da una fotografía completa de cómo está tu situación financiera hoy.

Es muy sencillo. Simplemente dos columnas, una con lo que tienes y otra con lo que debes, de la siguiente forma:

1. Lo que tienes son tus activos y el valor lo puedes sacar de los portales de las instituciones bancarias o de inversión con las que tienes cuentas. Te sugiero separarlo en categorías, para tener mayor claridad:

a) Dinero líquido. Lo que tienes en efectivo y en cuentas bancarias y que es accesible de inmediato. Eso puede incluir fondos de inversión donde tengas dinero para emergencias.

b) Inversiones. Tus cuentas de inversión para distintos objetivos.

c) Ahorro para el retiro. Por ejemplo, lo que tienes en la afore.

d) Si tienes autos, no pongas su valor a menos que todavía los estés pagando, porque son un bien que se deprecia cada día. En caso de que tengas un crédito automotriz, calcula su valor a hoy (busca anuncios de en cuánto se están vendiendo esos modelos hoy, eso te da una idea, o checa tu póliza de seguro porque algunas tienen valor convenido –lo que te pagaría la aseguradora en caso de pérdida total).

e) Tu casa y otros inmuebles. Igualmente puedes tener una idea de lo que valen buscando en internet en cuánto está el metro cuadrado por tu zona.

2. Lo que debes, incluyendo el saldo deudor a la fecha, también separado en categorías:

a) Préstamos a corto plazo, como tarjetas de crédito, empeños, préstamos personales o de nómina.

b) Créditos de auto, si tienes.

c) Créditos hipotecarios, en su caso.

d) Tu patrimonio es lo que tienes, menos lo que debes. Haz el cálculo. ¿Cómo salió? ¿Debes más de lo que tienes? Mucha gente está en esa situación y no se había dado cuenta, lo cual desde luego no es nada bueno. Ahora que lo sabes, puedes poner manos a la obra para cambiar tu realidad. ¿Cómo hacerlo? Hablaremos más de ello en la segunda parte.

(Primera de dos partes)

