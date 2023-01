¿Cómo ser millonario?

La semana pasada me escribió un lector con esta pregunta que me pareció interesante. Escuchó que la única manera de ser rico es ser fundador de una startup. Dice que la mayoría de los millonarios en el mundo lo han logrado gracias a un negocio que ha generado valor a la sociedad. Piensa que con un trabajo el único que se está haciendo millonario es el jefe, no el empleado. Quiere saber cómo se crea la riqueza en el mundo.

Hay muchos tipos de millonarios. Algunos son empleados pero se convirtieron en inversionistas. Otros son empresarios. Muchos de esos empresarios algún día fueron empleados también. La mayoría de los millonarios nadie los conoce. No salen en los encabezados de los periódicos y no tienen fortunas como las de Elon Musk o Jeff Bezos. Tampoco tienen un estilo de vida extravagante. Se volvieron millonarios porque desde que empezaron a trabajar, ahorraron una buena parte de sus ingresos y supieron invertir bien ese dinero, con inteligencia. Algunos se vuelven millonarios a los 20 y otros a los 60 años.

Para mí lo importante es disfrutar el camino. Hay que recordar que el dinero no es un fin en sí mismo. El dinero es un medio que nos da seguridad financiera y la libertad de poder vivir la vida que queremos y lograr lo que es verdaderamente importante para nosotros.

Aquí mucha gente se confunde, porque vivir bien no se trata necesariamente de acumular mansiones, yates y coches exóticos. Se trata simplemente de vivir bien y no tener que preocuparse demasiado por gastar o acumular objetos, sino experiencias, algunas de las cuales no cuestan dinero (pero sí requieren un entorno económicamente estable).

Generar riqueza es simple. Se trata primero de generar un excedente. En otras palabras ahorrar, gastar menos de lo que uno gana. La gran mayoría de las personas hace lo opuesto y se endeudan. Ese excedente, ese ahorro, se debe invertir en algo que genere más dinero (obviamente con inteligencia). Si repites este proceso durante mucho tiempo, llegará un momento en que tus inversiones generarán más dinero del que necesitas para vivir. Ya no necesitarás trabajar, aunque puedes seguirlo haciendo.

Invertir es algo que se puede hacer de muchas maneras. Al final, se trata de comprar activos que pongan dinero en tu bolsillo: que te generen más dinero. Hay varias alternativas: poner un negocio, comprar inmuebles para rentarlos, comprar acciones que generen dividendos, adquirir bonos, entre otras posibilidades. De hecho muchos millonarios tienen de todo, porque así diversifican y controlan sus riesgos. Pero se cuidan y no compran activos que les generen un gasto (si compras un departamento para rentar, pero lo haces con crédito hipotecario y la renta no alcanza a cubrir la mensualidad de ese crédito, eso te está significando un gasto y no un ingreso).

Muchos millonarios construyen, a través de activos, distintas fuentes de ingreso, porque cada una de sus inversiones les da dinero. No tiene que ser un ingreso fijo mensual. A veces los activos producen ingresos después de muchos años.

Gente como Elon Musk y Jeff Bezos se volvieron millonarios porque lograron crear empresas revolucionarias que hoy en día, después de muchos años, son líderes en su sector y han crecido desde cero hasta volverse de las empresas más grandes del mundo. No es que tengan ese dinero en el banco: su patrimonio está calculado dado el valor de las acciones que poseen en esas empresas. Todos ellos tienen otras inversiones, aparte de sus propias empresas.

Ellos algún día fueron empleados también y adquirieron experiencia valiosa. Pero no sólo fueron empleados: crearon activos. Otros no tienen ese talento pero compran activos. Generan ingresos adicionales a su trabajo. También hay quien se vuelve millonario porque logra crecer en su trabajo y eso le genera más dinero para comprar activos.

La clave es manejar bien el dinero, gastar menos de lo que uno gana y tratar de invertir lo más que uno pueda, de manera inteligente. Algunos lo hacen rápido, otros lo hacen de forma más lenta porque tienen menor tolerancia al riesgo. Unos tienen muchos millones, otros pocos millones, pero lo importante no es cuánto dinero uno tiene, sino qué tipo de vida uno construye para sí mismo. El dinero es una herramienta importante, pero no es el objetivo.

Algunos millonarios son muy felices, porque reconocen la importancia del dinero pero también la importancia de otras cosas en su vida y son capaces de equilibrarlo. Otros tienen una vida personal y familiar completamente infeliz, se divorcian muchas veces, no ven a sus hijos, porque piensan que hacer dinero es más importante. Para ellos el dinero es prioridad.

