En cumplimiento de su obligación legal, y en un ejercicio de transparencia, Cofece hizo público su Plan Estratégico para el periodo 2022-2025. En el documento se presentan los elementos de contexto económico que caracterizan el momento actual, los objetivos institucionales y criterios de selección, que llevaron a la autoridad a anunciar que concentrará sus esfuerzos en el análisis de diversos sectores: alimentos y bebidas; transporte y logística; energía; sector financiero; salud; contrataciones públicas; mercados digitales; y construcción y servicios inmobiliarios.

Cofece manifiesta que el contexto macroeconómico actual exige una actuación más vigorosa. Al respecto, mi opinión es que es cierto que la circunstancia actual agudiza los problemas y distorsiones que provienen de la existencia de estructuras de mercado poco competidas. Sin embargo, el ámbito de influencia de la política de competencia es estrecho en situaciones como las que vivimos. Por ejemplo, en el caso de la inflación, es correcto que la falta de competencia hace que el impacto sobre la población de un alza de precios sea mayor. Una inflación de 10 por ciento sobre un precio monopólico, significa más pesos y centavos pagados por los consumidores, respecto de los precios que pagarían su hubiera competencia. No obstante, la política de competencia no actúa sobre los mercados en el corto plazo, pues su efecto se vislumbra en el mediano y largo plazo. De tal forma, coyunturalmente no debemos esperar que la política de competencia resuelva los serios problemas macroeconómicos que se enfrentan en México y el mundo.

Las autoridades de competencia mexicanas, Cofece e IFT, tienen un mandato que las obliga a mejorar el funcionamiento eficiente de los mercados. A veces hay confusión, y se piensa que la política de competencia tiene como objetivos redistribuir el ingreso, mejorar la tasa de crecimiento del PIB, incrementar el empleo o combatir la inflación. Incluso se le quiere utilizar para resolver problemas de confidencialidad de la información o combate al deterioro ambiental. No creo que sea lo correcto. La política de competencia, bien aplicada, puede mejorar las condiciones de desempeño general de la economía, mejorar las condiciones de mejora intergeneracional o ayudar a igualar las oportunidades. Sin embargo, ello es un resultado indirecto, una consecuencia del funcionamiento eficiente de los mercados. Ese es el objetivo.

Existe mucha presión por imitar las acciones estridentes que se avizoran en otras jurisdicciones. Hasta ahora, Cofece ha sido prudente y ha preferido analizar el funcionamiento de diversas industrias, particularmente las relacionadas con el ámbito digital, antes de promover la aplicación de medidas ex ante que no tienen garantía alguna de mejora en la operación de los mercados. Como lo reconocen diversos expertos, los fenómenos regulatorios que se presentan actualmente en Europa y los EUA son experimentos que podrían o no funcionar, e incluso podrían afectar a los consumidores.

El futuro de la política de competencia pasa por definir acciones estratégicas, como bien lo indica Cofece. Pero además se requiere un apego estricto al objetivo plasmado en la ley y en la Constitución, para evitar que la autoridad se desgaste persiguiendo objetivos que no son su responsabilidad. Un aspecto nodal, es el desarrollo de lineamientos y guías para las empresas pero que también orienten las actuaciones de la autoridad. Aunque Cofece tiene un buen lugar en las calificaciones internacionales entre agencias de competencia, no mejorará si no atiende a la emisión de lineamientos como los señalados, pues ello es un estándar entre las agencias más exitosas.

Espero que nuestras autoridades hagan caso omiso al canto de las sirenas, y resistan la tentación de aplicar medidas ex ante o per se, en mercados que requieren de un análisis económico cuidadoso. En ese sentido, es importante examinar la experiencia internacional, no necesariamente para imitarla, sino para reflexionar e implementar estrategias razonadas.

*Socio Director de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.

