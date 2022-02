La serie de Netflix El Juego del Calamar, Hyundai y Samsung son algunas referencias de la cotidianidad coreana en el mundo.

La República de Corea está demasiado cerca de México, se trata de nuestro cuarto socio comercial más importante, cuyo intercambio terminó el año 2019 con 22,000 millones de dólares (última cifra anual reportada por la Secretaría de Economía). La cifra duplica el comercio de México con España y triplica el francés.

La oferta tecnológica de Corea del Sur es parte de su atractivo global, y México no es la excepción. Un porcentaje importante de las importaciones se sustenta en esta categoría de productos.

El presidente López Obrador designó a Carlos Peñafiel como nuevo embajador en Seúl a reserva de que el Gobierno coreano le entregue el beneplácito. Hoy, el trámite diplomático se ha puesto de moda en México por los casos de Pedro Salmerón y Quirino Ordaz.

Carlos Peñafiel es un operador político vinculado a Yeidckol Polevnsky, pero su incursión en el sector ocurrió a través del grupo Amigos de Fox. En un país donde la fidelidad política es disipada por los apetitos concupiscentes, es decir: dinero y poder, Peñafiel se convirtió en presidente de Morena en Querétaro a finales de 2015.

“A mí me invitó personalmente Andrés Manuel a este partido y me ofreció la dirigencia”, comentaba Peñafiel en 2018 l (Andrés González, Códice informativo).

En el proceso electoral 2017-2018, Peñafiel fue señalado por un grupo de MORENA de haber puesto algunas candidaturas del partido al mejor postor, pero también se encargó de cabildear con empresarios locales su apoyo al entonces candidato AMLO.

“Es inmoral e incorrecto y afecta el trabajo de Morena en Querétaro (...) Si no renuncia hoy, yo me voy a encargar de denunciarlo y solicitar su renuncia, lo haré a título personal, porque me parece una burla”, indicó sobre Carlos Peñafiel el entonces candidato a la dirigencia nacional de MORENA, Alejandro Rojas Díaz-Durán el 8 de agosto de 2019 (El Universal Querétaro). En esa ocasión, Rojas también lo acusó de estar vinculado con las irregularidades cometidas por Yeidckol Polevnsky.

Peñafiel ya había sido nombrado embajador en República Dominicana. El presidente AMLO le construyó un puente de emergencia hacia la diplomacia.

México y Corea del Sur comenzaron a negociar un tratado de libre comercio desde 2006. Las negociaciones se han interrumpido y, al parecer, hay disposición para firmarlo. ¿Por eso lo eligió AMLO?

La diplomacia mexicana pasa su peor momento en los que va del siglo. Ayer 1 de febrero, AMLO hizo volar por los aires códigos diplomáticos al mostrar su enfado con la canciller panameña Erika Mouynes: “Como si fuera la Santa Inquisición la ministra o canciller de Panamá se inconformó”. En efecto, por el perfil de acosador sexual de Pedro Salmerón. En su lugar, iría Jesusa Rodríguez.

Una caricatura, así se ha convertido la diplmacia mexicana.

