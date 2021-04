En un par de semanas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que encabeza David Colmenares develará cuánto costó realmente cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuya construcción se inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Será sustancialmente inferior a la cifra que originalmente había difundido la propia ASF, de 331,996 millones 517.6 mil pesos, cantidad 232% mayor a lo previsto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La cifra revisada de la ASF, será de alrededor de una tercera parte del monto que provocó el enojo presidencial. Será sustancialmente inferior a la que calculó el auditor Agustín Caso.

Luego de la severa reacción del Jefe del Ejecutivo con la ASF y los severos señalamientos que hizo en contra de la institución, Colmenares ordenó que otro equipo de auditores de la misma institución realizara la revisión y confronta de las cifras en coordinación con el Grupo Aeroportuario.

Prácticamente ya concluyeron los trabajos y la ASF espera que se cumplan los tiempos legales del ejercicio de confronta para hacerlos públicos.La ASF no acostumbra a difundir los datos finales de las revisiones que realiza, pero en este caso, hará una excepción.

Este grupo de auditores realizó la revisión con extremo cuidado para no incurrir en violaciones a la Ley de Responsabilidades.

Hay que recordar que se trata de una auditoría de desempeño y no es vinculante. El punto central de la revisión se basa en la metodología. La que utilizó el auditor Caso Raphael -quien está bajo investigación de la Unidad de Evaluación y Control, el órgano contralor de la ASF- fue con un enfoque económico.

Cuando la que debió utilizarse fue una metodología contable-financiera.Caso, en su momento, defendió su estimación, aunque también reconoció la diferencia de enfoques.

Además aseguró que su actuación estuvo exenta de dolo o motivación política.Caso tiene enorme prestigio y reconocimiento.

El señalamiento que hacen hacia su persona quienes lo conocen, en todo caso es por su ortodoxia.

Pero en su círculo prácticamente nadie cree que pudiera haber actuado por razones políticas o con dolo.

Por otra parte, hay quienes continúan pretendiendo quemar en leña verde a David Colmenares.

Muchos olvidan que Colmenares fue electo en la Cámara de Diputados por 377 votos de 446 posibles, es decir, con mayoría calificada.

Colmenares Páramo recibió los votos en bloque del PRI, Morena, PVEM, PES y Panal, así como un sector de panistas y perredistas.

A pesar de todo, en la coyuntura, se registra fuego artificial para atraer la atención mediática y arreciar el encono presidencial.

En ese contexto, el viernes pasado se hizo público que el 22 de marzo de este año, el diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política pidió la remoción del Auditor Superior de la Federación.

Mario Di Constanzo, ex legislador y ex presidente de la Condusef, hizo un análisis al respecto y aseguró que no existe fundamento jurídico ni procesal para la remoción del Auditor Superior de la Federación, que solicita Mier Velasco.

Asegura que la cantidad que calculó Caso es correcta y que la ASF no debería ceder ante la presión del Ejecutivo.La revisión y confronta de las auditorías de desempeño son una práctica cotidiana en la ASF.

El caso se convirtió en una bomba mediática y un asunto de debate nacional.Seguramente la cifra revisada llevará a la interpretación de muchos de que la ASF cedió ante las presiones del Poder Ejecutivo.

Se ve cuesta arriba que se entienda a nivel general que las revisiones, confrontas y modificación de las conclusiones finales, son la regla no la excepción.

En cualquier caso, lo cierto es que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México causó un enorme costo para el gobierno y consecuentemente para todos los contribuyentes. Sin contar el impacto negativo a los inversionistas nacionales e internacionales.

