El presidente López está buscando a quienes culpar de sus fracasos. Su narrativa de achacar al pasado, a los gobiernos “neoliberales”, los errores o la mala situación existente en México se está agotando. La mejor muestra de ello se encuentra en los reclamos de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa.

El pasado septiembre suspendieron las reuniones mensuales con el presidente luego de que percibieron que no había avances. En días recientes, la revelación de un video mostrado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desató sus críticas y exigieron que se investigue a los marinos que se ven en el video contaminando la escena del basurero de Cocula, antes del inicio formal de las investigaciones. Por extensión, han pedido, una vez más, que se investigue por qué el Ejército no intervino para proteger la vida de los muchachos. Le reclaman que “les ha visto la cara” durante tres años, tiempo suficiente para dar resultados. Este es otro caso de promesas que AMLO no ha podido cumplir. Podríamos decir que casi ninguna ha cumplido cabalmente. Los padres de Ayotzinapa se dicen “encabronados”.

En otros terrenos la situación es la misma y la culpa al pasado o a la pandemia como excusa para no lograr las metas que fijó en seguridad, crecimiento económico o salud ya no está sirviendo. Curiosamente, una derrota le podría dar al presidente López las armas para seguir justificándose además de ofrecerle culpables a modo. Me refiero a la llamada reforma eléctrica que está siendo procesada en el Congreso de la Unión.

Hasta hace un par de semanas, parecía que dicha reforma se retomaría en el siguiente periodo de sesiones, en septiembre, luego de que pasaran el inútil ejercicio de revocación y las elecciones estatales. Sin embargo, la semana pasada el presidente “pidió” que de una vez fuera discutida su iniciativa en este periodo que termina en abril, con semana santa y todo.

Se diría que López Obrador está tensando las fuerzas en este mes de abril: el 10 será la elección para la revocación, que tiene el riesgo de ser un fracaso por la baja participación; el 11 presentará su iniciativa de reforma electoral, que ya ha esbozado en las mañaneras; el 12 dará otro de sus “informes” que le permiten violar las reglas electorales al hacer promoción de su persona y propaganda con sus supuestos avances; y el 13 está planteado en principio votar en el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de Reforma Eléctrica. Un mes muy intenso en que se verá quién es quién. ¿Moderará el presidente su propuesta de Reforma luego de las visitas de John Kerry?, ¿resistirá el bloque opositor luego del guiño del PRI hacia MORENA con una iniciativa light? Esto lo sabremos al final de mes.

Un fracaso en la revocación, es decir que tenga poca participación, será un arma para seguir acusando al INE de antidemocracia, parcialidad e ineficacia. Redoblará sus descalificaciones, le dará fuerza a su iniciativa electoral y le permitirá hacer campaña rumbo a los procesos electorales de lo que resta del sexenio.

En el caso de la reforma eléctrica hay dos escenarios: 1) pese a toda la miel que ha echado AMLO a la vista de Kerry ha quedado claro que Estados Unidos considera violatoria dicha iniciativa de los acuerdos establecidos en el TMEC. El establecimiento de un grupo bilateral “de seguimiento” es prueba de que se trata de evitar una confrontación con el gobierno de Biden. Aligerar la iniciativa a cambio de jugosas inversiones norteamericanas en el sector sería un ganar perdiendo. 2) De mantener la iniciativa en sus términos significaría una posible derrota en el Congreso. La legislación quedaría igual (a reserva de lo que determine la SCJN en lo tocante a la LIE). Esta derrota se convertiría en triunfo porque le permitiría evitar problemas con Estados Unidos y acusar a la oposición de estar aliada con las grandes empresas extranjeras. La oposición sería tratada, lo ha dicho, como un grupo de traidores a la patria.

Por otro lado, su propuesta de reforma electoral es ahora más un distractor que una realidad que pueda concretarse. Sin embargo, la inquietud abre la puerta no para abordar la idea en términos de lo planteado por el mandatario, pero si para buscar un mecanismo de selección de consejeros y magistrados distinto, que saque a los partidos de las cuotas. De eliminar plurinominales ni hablar, al contrario, habría que buscar que todos los legisladores fueran electos de esa manera. Si se pierden los plurinominales regresaríamos a los años 60 con un solo partido determinando todo.

No sería la primera vez que AMLO convierte una derrota de facto en una victoria discursiva que es seguida con obediencia por millones de seguidores. Toca a la oposición, donde quiera que esté, aprovechar sus victorias.