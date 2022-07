México se ha convertido en el principal exportador de productos farmacéuticos en América Latina. En 2021 vendió al exterior 1,778.2 millones de dólares (mdd), lo que representó un crecimiento significativo -22.3% más- respecto del 2020. El que le sigue es Brasil, que en 2021 exportó en este rubro 1,103.2 mdd con un crecimiento anual de 2.3%. Y en tercer lugar se colocó Argentina que en el mismo año exportó productos farma por 883.9 mdd con un crecimiento también importante de 23.4% respecto del 2020.

Son datos reveladores que fueron presentados en el Foro organizado por la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (ALAMI) hace unos días en el Palacio de la Escuela de Medicina en la ciudad de México, donde participó la Facultad de Medicina de la UNAM, la Academia Nacional de Medicina, la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) y la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar), entre otros organismos del sector.

Ahí se mostró también la posición de los principales mercados farmacéuticos de la región: El más grande con mucho es Brasil cuya industria productora de fármacos tiene un valor de 22,811 mdd y creció 8.9% en el año 2021. Le sigue México con un tamaño bastante distante de 8,506 mdd de su industria farmacéutica, pero con un crecimiento notable de 14.6% en el último año. Y en tercer lugar se ubica Argentina cuya industria farmacéutica asciende a 6,028 mdd y un crecimiento importante de 25.8% durante el 2021. Esto conforme datos de IQvia, líder mundial en uso de datos, tecnología y análisis avanzado en salud.

Otros mercados farmacéuticos de menor tamaño en la región pero que destacan por su crecimiento a ritmo acelerado son Chile (2,049 mdd) creciendo 26.7% en 2021, y Paraguay (478 mdd) con crecimiento de 27.1% igual en el último año. Centroamérica no se queda atrás con un tamaño conjunto de 2,522 mdd y crecimiento de 15.9%.

El presidente de ALAMI, el argentino Cristian Mazza, destacó en su evento en México la necesidad de incentivar y fortalecer la inversión en salud y las industrias de salud de capital nacional en cada país de Latinoamérica. Dijo que la pandemia demostró que el trabajo conjunto ante las crisis, así como la producción local de medicamentos y demás insumos de salud es importante para no depender de abastecimiento externo.

Nos compartió que van organizando este tipo de foros itinerantes en cada país de la región con el interés de generar esfuerzos conjuntos con los sistemas de salud, tanto públicos como privados, a fin de ir fortaleciendo la calidad de la atención y encontrar maneras de integración y autoabastecimiento regional.

ALAMI, con sede en Sao Paulo, Brasil, como asociación civil sin fin de lucro, fue creada en 1980, con objeto de integrar a las asociaciones prestadoras de servicios médicos, con y sin fines de lucro, y actualmente ya reúne a agrupaciones que dan cobertura médica privada a 100 millones de latinoamericanos en once países de la región. Trabaja conjuntamente con la Organización de Estados Americanos (OEA) -con la cual acaba de firmar un acuerdo para la atención de emergencias sanitarias-, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Mundial (BM).

En México, ALAMI tiene como integrantes a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), a Funsalud y su intención es integrar entre otras al IMSS que es la principal institución de seguridad social de AL.

En toda América Latina la atención en salud es otorgada tanto por el sector público como por empresas privadas y durante la pandemia se afianzó esa colaboración público-privada de manera genuina articulando esfuerzos organizados para lograr una mejor respuesta de atención a los pacientes tanto de Covid como no Covid. Esa colaboración, conforme ALAMI, debe seguirse reforzando porque es el camino para mejorar y extender el acceso a la salud en nuestros países.

93% de los mexicanos infectados de Covid: IHME

El Instituto para Métricas en Salud y Evaluación (IHME por sus siglas en inglés) es serio y sus proyecciones en torno a la pandemia han resultado ser muy acertadas. Por eso llama de verdad la atención su estimación de que 93% de las personas en México ya se han infectado al menos una vez. Pero como durante toda la pandemia no se han aplicado suficientes pruebas, pues simplemente no hay forma de comprobarlo. Además, el modelo del IHME proyecta 478,000 muertes acumuladas notificadas debido a Covid19 al 1 de noviembre. Ello significa tristemente unos 22,000 fallecimientos más de aquí a noviembre. #usemoscubrebocas

Llamado a frenar brote de viruela símica

Como que nuestras autoridades no quieren hacer ruido al respecto de la viruela símica, pero no podrán tapar el sol con un dedo, pues la infección ya la tenemos en México. Conforme la OPS tenemos 48 casos registrados. Tienen razón las 50 organización de la sociedad civil con su llamado urgente a la Secretaría de Salud y al IMSS para frenar el brote: ya debería haber una campaña de información sobre las medidas de prevención, síntomas y lugares a donde acudir en caso de sospecha. También es vital preparar al personal de salud de todos los niveles de atención para brindar atención sin estigma y apegada a los derechos humanos. Y no se diga la necesidad de adquirir vacunas; aunque sea una proporción para la población de mayor riesgo que son los hombres que practican sexo con hombres, aunque es sabido que todos nos podemos contagiar.

