La imagen no requiere interpretación.

El 25 de febrero, un día después de la invasión del ejército ruso a Ucrania, el director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Bernardo Aguilar) colocó en su cuenta de Twitter (@baguilarc) tres fotografías en donde deja relucir su sonrisa Colgate.

Las fotografías podrían leerse como una bitácora o álbum del funcionario cuyo interés por subirlas a sus redes, quizá, sea el demostrar a sus seguidores que tiene actividades de interacción diplomática cotidianas, sin embargo, en las fotografías de su tuit del 25 de febrero él aparece junto a la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska.

Pocas horas antes, el ejército ruso comenzaba la invasión terrestre de Ucrania. El rostro de la embajadora lo dice todo: es triste, desencajado. Bernardo Aguilar, volteando hacia la cámara, cierra la boca, pero dibuja la punta de una parábola. En las dos fotografías restantes deja escapar su sonrisa Colgate.

Las imágenes son asimétricas, reflejan a una embajadora cuyo país está siendo tomado por las tropas rusas. Del otro lado, el funcionario tiene la tranquilidad de que cobrará su quincena a final de mes.

La existencia de profesionales en redes sociales en la cancillería hubiera impedido que Aguilar tomara fotografías junto a la embajadora simplemente porque la ocasión no lo permitía.

La SRE tiene un área dedicada a los protocolos; se da por hecho que a un velorio no se llega con mariachi, o sí, a petición de la familia del difunto. En Dublín podrían tomarse un trago para despedir al difunto. El mundo de la muerte es diverso. El de la guerra, no. Dedicar sonrisas a la cámara junto a la representante diplomática cuyo país ha sido obligado a asistir a una guerra, parece un acto de indolencia. No parece, lo es.

Pero en el fondo del detalle simbólico queda otro asunto: la SRE relega a la embajadora Dramaretska.

La embajadora Dramaretska no era recibida por altos funcionarios de la cancillería antes del conflicto bélico.

Su presencia en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores no obedeció a una invitación, sino a la iniciativa de un grupo de embajadores de países europeos que asistieron a una reunión con el secretario Ebrard. Unas horas antes, el mismo grupo de embajadores habían visitado a la diplomática ucraniana en la sede de la embajada para mostrarle su apoyo.

La descortesía de la Secretaría de Relaciones Exteriores es sintomática; refleja la supuesta infinita distancia de México con Ucrania.

El Gobierno del presidente López Obrador no considera un escenario que implique la detonación de armamento nuclear. Es probable que el director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Púbica, José Alfonso Zegbe Camarena, sí tenga sobre su escritorio tal escenario. Pero lo mejor para el equipo de Ebrard es no molestar al presidente AMLO, en las mañaneras, con escenarios desagradables.

Esto pudo haber sido, por ejemplo, la razón por la que Ebrard colocó en su cuenta de Twitter una fotografía de una gasolinera de Los Angeles: “33.75 pesos por litro de gasolina regular en Los Angeles. 21.18 la magna en México”.

Un cursillo de Economía básica inicia con la “trampa de los desayunos gratis”. Los subsidios “alguien” los paga.

Los símbolos cuentan, y en diplomacia representan discursos, acciones, decisiones. La consulta al embajadores ruso hubiera sido enriquecedor y, al mismo tiempo, enviaría un mensajes al exterior y al interior.

Esperemos que la burocracia de la SRE haya aprendido que no es bueno mostrar sonrisas Colgate junto a una embajadora triste.

