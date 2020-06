Sería muy perjudicial que los deudores en dólares, a causa del Covid-19, empezaran a incumplir sus compromisos de pago en esa moneda...

Operativamente, no es ciertamente lo mismo que la función de prestamista de última instancia se ejerza en moneda nacional que en dólares.

Después del muy vergonzoso incidente con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el cual se vio involucrada la propia pareja presidencial, el martes de la presente semana, por fin, fue posible constatar una acción de política pública razonable y constructiva. Al respecto, la cabeza principal de la edición de El Economista rezó textualmente: “Banxico y SHCP inyectarán 11,000 mdd al mercado para darle liquidez”.

Incluso en el medio de los economistas profesionales, es poco conocida la función que tienen asignada todos los bancos centrales del orbe de actuar como prestamistas de última instancia. En el caso de nuestro país, esa función corresponde al Banco de México (Banxico) y ésa una respuesta a la necesidad que se aparece en situaciones de tensión en los mercados financieros de inyectar liquidez a fin de evitar la muy dañina posibilidad de que se desate una cadena de incumplimientos de pago.

En México, dada la muy importante interconexión que existe entre la economía interna y la del exterior esa función de prestamista de última instancia se ejerce también en moneda extranjera. Se trata de una función de interés público, ya que sería muy perjudicial que los deudores locales en dólares, a causa de la crisis por el Covid-19 empezaran a incumplir sus compromisos de pago en esa moneda. Así, mediante un apoyo que técnicamente se le denomina “de sostén”, la banca central ofrece su intervención de manera temporal en tanto se supera el impasse por la pandemia.

Operativamente, no es ciertamente lo mismo que la función de prestamista de última instancia se ejerza en moneda nacional que en dólares. La razón de fondo es que mientras el Banco de México cuenta con la capacidad para crear todos los pesos que deseé éste, obviamente no es el caso para la moneda extranjera. Y esa misma es la explicación para que las acciones de política cambiaria dependan de un órgano bipartita, la Comisión de Cambios, a la que se alude en la comentada nota periodística y que esta integrada por tres funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y tres del Banco de México. Y, de igual manera, por esa misma razón de que nuestro banco central no puede imprimir dólares es que los recursos para las inyecciones anunciadas provendrán de un mecanismo de intercambio temporal de divisas que se tiene acordado con el Sistema de la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos.

