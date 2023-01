Amparo a Uber, oportunidad para plataformas

El amparo que ganó Uber, que le permite operar en Cancún, debe ser el precedente para que terminen todas las prohibiciones para las plataformas digitales de movilidad tanto en los aeropuertos como en los estados del país que aún tienen leyes de transporte restrictivas a la innovación.

Desde su aparición en el mercado de transporte, las plataformas de movilidad como Uber no pueden operar con libertad y tranquilidad en Cancún, uno de los principales destinos turísticos de México.

Los gremios y mafias de taxistas en ese destino turístico son especialmente agresivos y violentos contra las plataformas de Internet, solapados y apoyados por sindicatos y grupos políticos locales.

Quienes han viajado a Cancún o la Riviera Maya saben que los precios de los taxis tradicionales que transportan a los turistas o viajeros de negocios son excesivos y el servicio deficiente.

Viajes relativamente cortos desde el Aeropuerto Internacional de Cancún, o desde los hoteles de ese destino turístico (también coludidos con los taxistas), son un verdadero robo.

Ahora, además, los taxistas vuelven a ser violentos contra los usuarios y conductores de Uber, porque la plataforma obtuvo un amparo del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que le permite operar en Quintana Roo.

El amparo es relevante porque estipula que la forma de trabajo a través de las plataformas digitales no recae en lo establecido en la ley de transporte local, ya que son un servicio privado y no un transporte público, por lo que no puede ser concesionado ni regulado como los taxis tradicionales.

Y es que la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo es contradictoria. Por una parte, reconoce “el derecho humano a la movilidad”, el efectivo desplazamiento de individuos “mediante las diferentes modalidades de transporte” y “garantiza el poder de elección” que permita el efectivo desplazamiento de las personas “en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad”.

La legislación también señala que “la prestación del servicio público de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales requerirá contar con la concesión” del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, lo cual nunca ocurrió para el caso de Cancún.

El tribunal resolvió que “las leyes de transporte en Quintana Roo son inconstitucionales y no pueden aplicarse para Uber, pues es un servicio privado y no público”.

La resolución del Tribunal Colegiado menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto, estableciendo que las plataformas de transporte son distintas al servicio público de taxis, por lo que no pueden ser reguladas mediante el otorgamiento de concesiones.

El fallo precisa que debe existir una regulación para las plataformas digitales de transporte.

Uber inició operaciones en Quintana Roo en 2016, pero debido a las agresiones de los sindicatos de taxistas y las prohibiciones políticas en contra de la plataforma, detuvo su operación. En 2018 regresó, pero sin poder operar en el aeropuerto de jurisdicción federal ni en la zona hotelera.

A pesar de las restricciones artificiales a la operación de las plataformas como DiDi, Uber o Cabify en los aeropuertos del país (incluidos el de Cancún o el de Guadalajara), en realidad no existe ninguna prohibición legal expresa para que puedan prestar el servicio en las terminales aéreas de México.

Recientemente, el senador de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama, presentó una iniciativa para adecuar las leyes de Aeropuertos y de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para regular la operación de las plataformas de movilidad. La propuesta permitiría a las apps de transporte brindar el servicio mediante un permiso otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Después de que se diera a conocer el amparo a Uber, los taxistas amenazaron con bloquear vialidades, carreteras, la zona hotelera de Cancún, el aeropuerto y otros destinos turísticos de la entidad para evitar el regreso de Uber, pero sobre todo afectando el derecho a la movilidad de las personas.

La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus ciudadanos que viajan o tengan intención de viajar a Cancún. Señaló que por la confrontación entre taxistas y conductores de Uber, algunos incidentes se han vuelto violentos, “lo que ha resultado en lesiones para ciudadanos estadounidenses en algunos casos”.

Los taxis en Cancún no usan taxímetro y cobran tarifas altísimas discrecionales por recorridos cortos. En cambio, las plataformas de movilidad como DiDi o Uber son transparentes con los usuarios en cuanto a las distancias a recorrer y las tarifas, además de que son mucho más baratas.

Un total de 19.6 millones de turistas internacionales llegan al aeropuerto de Cancún. Los viajeros nacionales representan aproximadamente 10.7 millones de personas al año.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo y coordinador del Partido Verde, Renán Sánchez Tajonar, reconoció que Uber no tiene prohibición alguna para operar en el estado.

Adelantó que a partir del 15 de febrero, cuando inicie el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local, se harán las propuestas de reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, para incluir las reglas de operación de las plataformas.

Las plataformas digitales de movilidad son seguras, accesibles, flexibles y más económicas que los taxis tradicionales, además de que son ampliamente aceptadas por los usuarios. No representan una competencia desleal sino que son complementarias de otras modalidades de transporte y permiten ejercer el libre derecho a la movilidad de las personas.

Los usuarios tienen el derecho de elegir qué modalidad de transporte utilizar para desplazarse en Cancún y cualquier otro destino o ciudad en México. Las regulaciones de transporte y movilidad, federales para los aeropuertos y locales en cada entidad, deben permitir de una vez por todas la operación de las plataformas, garantizar certidumbre a la innovación y los modelos de negocio y no ser discriminatorias.

