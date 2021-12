Aunque es casi seguro que algunos de los factores obvios detrás de los recientes aumentos de precios desaparecerán a su debido tiempo, otros persistirán, lo que se sumará a las ya elevadas presiones inflacionarias que se han estado acumulando en toda la economía mundial. Lo peor de todo es que los principales bancos centrales siguen arriesgándose.

FRÁNCFORT - Muchos países están reportando sus tasas de inflación más altas en décadas: 6.2% en Estados Unidos, 4.2% en el Reino Unido, 5.2% en Alemania y más del 4% en la eurozona. Algunos insisten en que es un fenómeno temporal; otros temen que debamos prepararnos para un período prolongado de aumentos significativos de precios impulsados por políticas monetarias expansivas y un aumento de la deuda pública.

Sin embargo, ambos bandos están de acuerdo en que al menos algunos de los factores detrás del reciente aumento inflacionario pronto disminuirán o desaparecerán. En 2020, los precios aumentaron sólo ligeramente, e incluso disminuyeron en algunos casos, estableciendo un punto de referencia bajo para el aumento interanual en 2021. El aumento de los precios del combustible para calefacción, el gas, la gasolina y el diésel también se considera generalmente temporal. Por lo tanto, se puede esperar una disminución significativa de la inflación general en la mayoría de los países en 2022.

A largo plazo, sin embargo, debemos adaptarnos a los precios más altos de los combustibles fósiles para luchar contra el cambio climático. De manera similar, aunque no se espera que continúen indefinidamente los picos generales de precios de los materiales de construcción, los chips de computadora y las materias primas, ni es probable que encontremos un alivio duradero.

Después de todo, el problema es global. Cuando China entró de lleno en los mercados mundiales en la década de 1990, la avalancha resultante de productos baratos ejerció una presión a la baja no solo sobre los precios sino también sobre los salarios. Los sindicatos, preocupados por la pérdida de puestos de trabajo, se mostraron reacios a exigir salarios más altos. Pero ahora, estas presiones están disminuyendo.

Sería un error pensar que la globalización ha terminado, pero lo cierto es que la integración económica internacional se ha ralentizado, debido a la crisis del COVID-19, al proteccionismo de la administración Trump y al declive de la oferta laboral china como la edad de su población. Como resultado, es más probable que la economía mundial ejerza una presión inflacionaria más sostenida que en el pasado.

El argumento de que la inflación actual es sólo temporal supone que el desempleo mundial sigue siendo considerable y que los sindicatos son débiles. En ese caso, no habría razón para esperar que los salarios aumenten significativamente, lo que lleva a un aumento sostenido de los precios.

Pero puede que no sea el caso, porque la economía mundial se encuentra en un punto de inflexión: las condiciones pueden estar cambiando de deflacionarias a más inflacionarias en general. A nivel nacional, los salarios están aumentando debido a la escasez de mano de obra en muchos sectores. La escasez de conductores de camiones en el Reino Unido, por ejemplo, se ha traducido en ofertas salariales considerablemente más altas. Por supuesto, la recesión económica causada por la pandemia no fue comparable a una recesión normal, por lo que queda por ver cuánto tiempo llevará que estos aumentos salariales sectoriales se extiendan por toda la economía.

En todo caso, es la política monetaria la que determina el curso de la inflación. A corto plazo, los bancos centrales no pueden hacer nada para evitar un aumento de precios causado por factores como el aumento de los costos de la energía, ni deberían intentar hacerlo. Lo que importa es que los ciudadanos y los mercados financieros no pierdan la confianza en la determinación de los bancos centrales de estabilizar la inflación (normalmente en torno al 2%) a mediano plazo. Hasta ahora, la inundación de liquidez de los mercados financieros, en particular a través de compras masivas de bonos, ha desempeñado un papel importante en el aumento de los precios de los activos. El peligro ahora es que esta inflación de precios, combinada con una gran expansión de la oferta monetaria, se extienda a los precios al consumidor, que también se ven afectados por el fuerte aumento de la deuda pública.

La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo (BCE) asumen constantemente que las expectativas inflacionarias de hoy están firmemente ancladas en el nivel objetivo del 2%, y la mayoría de las expectativas de inflación publicadas para Estados Unidos y la eurozona parecen confirmar esta opinión. Pero las compras masivas de bonos de estos bancos centrales han distorsionado las expectativas del mercado.

Los inversionistas con expectativas de inflación más altas tienden a vender sus bonos al banco central a precios que consideran altos. Como resultado, estos pesimistas de la inflación están ausentes de los mercados financieros, lo que hace que el termómetro de las expectativas de inflación sea más bajo que la temperatura real. De hecho, los comentarios de ciudadanos, consumidores y empleados en muchos países sugieren cada vez más dudas sobre la estabilidad de las expectativas de inflación al nivel que afirman o desean los bancos centrales.

Con la inflación fuera del radar durante muchos años, no sorprende que las expectativas estén orientadas hacia el pasado, cuando la expectativa dominante era que la estabilidad de precios continuaría. La credibilidad de los bancos centrales jugó un papel decisivo para respaldar ese punto de vista. Pero la credibilidad siempre puede cuestionarse. Después de la disminución prevista a principios de 2022, ¿qué pasaría si las tasas de inflación volvieran a aumentar y luego se mantuvieran por encima del nivel del 2% durante un período prolongado? Las expectativas de inflación podrían desanclarse y cambiar repentinamente al alza.

Este riesgo no debe subestimarse, especialmente cuando el tema de la inflación ha cobrado relevancia en casi todas partes, lo que indica un claro cambio en las actitudes de los ciudadanos. Parafraseando al ex vicepresidente de la Fed, Alan Blinder, la inflación se produce cuando la gente empieza a hablar de inflación.

En este contexto, también es importante examinar los cambios en la estrategia de política monetaria que han realizado la Fed y el BCE. Con su cambio a un "objetivo de inflación promedio", la Fed apunta a una inflación superior al 2% para compensar el incumplimiento de ese objetivo en el pasado. Sin embargo, en el nuevo entorno de creciente presión inflacionaria, la credibilidad de la Fed podría verse seriamente probada.

Asimismo, el BCE ha señalado con su nueva estrategia que adoptará una visión mucho más relajada de la inflación alcanzando niveles superiores al 2% que en el pasado. Una vez más, la credibilidad establecida durante muchos años de hacer todo lo necesario para preservar el valor de la moneda común ahora podría cuestionarse rápidamente.

El mundo está experimentando un cambio profundo. Los bancos centrales se enfrentan a un alto grado de incertidumbre por lo que sus modelos tradicionales pueden dejar de ser fiables. Pero esa es una razón más para asegurar que no queden dudas sobre su determinación de defender la estabilidad de la moneda. Continuar con las grandes compras de bonos y fijar la política por períodos más largos a través de la orientación futura se ha vuelto menos apropiado que nunca.

El autor

Ex economista jefe y miembro de la junta del Banco Central Europeo, es presidente del Centro de Estudios Financieros de la Universidad Goethe de Fráncfort.

