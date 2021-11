A la Cumbre Tripartita en Washington acude mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador confiado en que, además de su innegable popularidad, le respalda el antiyanquismo que ya hizo brotar en millones de mexicanos.

No importa si México cede demasiado en las negociaciones, ni los “brieffings” de norteamericanos y canadienses superarán las imágenes de un Presidente patriota que, por primera vez, encara a los poderosos del mundo.

Sabe que a nadie conviene que la Cumbre sea desastrosa, capitalizará la veta de antiyanquismo y, gracias a su imagen de Presidente Patriota, será invulnerable a cualquier información negativa, pues se dirá que “por fin alguien los paró en seco”.

El Pasado o el Futuro, dilema del PRI

En las próximas semanas, para citar a un clásico, sabremos de qué están hechos los dirigentes y diputados panistas, a quienes el discurso de Palacio Nacional les recordó lo que cree tiempos luminosos del PRI con Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.

Como la deidad de dos caras de los romanos, Jano, con una cara que mira al futuro y otra al pasado, pero esta vez la premisa presidencial quizá trata de un pasado más reciente, el de cada uno de los diputados y dirigentes priístas durante el peñismo.

Tendrían que ver al futuro, si el PRI va a sobrevivir, pero a juzgar por los titubeos hasta del coordinador Rubén Moreira, a muchos les tiemblan las rodillas. Sería un desfiguro que resultara más calzonuda y leal Rosario Robles.

Llaman a defender a Morena, ¿en serio?

Exaltado, el dirigente nacional del Partido Oficial, Mario Delgado convoca a organizarse para salir a las calles a defender al partido y todas sus causas, incluida la polémica Reforma Eléctrica en suspenso.

Asegura que el “Movimiento” es un instrumento de lucha, de movilización, lo cual está muy bien, pero la organización de comités de defensa en toda la República no es barata, a menos que la austeridad termina donde empieza las exigencias electorales.

Como sea, debiera precaverse el Partido Oficial, porque el excesivo celo puede hacer de los comités de defensa un instrumento de represión, riesgoso en cualquier democracia, aunque en esta gobierne lo que Delgado llama “el movimiento más importante de la historia de México”.

NOTAS EN REMOLINO

Queda claro que el subsecretario de Salud Hugo López Gatell va a Washington porque es quien ha estado a cargo de la estrategia anti Covid del Gobierno de México, pero nada de qué preocuparse, porque es posible que Biden lo contrarreste con el doctor Anthony Fauci, el veterano especialista norteamericano, el contraveneno perfecto... Uno no entiende por qué algunos piensan que Palacio Nacional no querrá provocar una crisis constitucional por los recursos negados al INE... Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia echó abajo el transitorio que llamaron la “ley Zaldívar” ... Gilbert Keith Chesterton, el escritor británico nos advierte: “Entrar en el terreno de los hechos es entrar en el mundo de los límites. Se puede liberar a un tigre de su jaula, pero no de su piel manchada” ...