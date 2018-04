Fuentes cercanas a este columnista cuentan que semanas antes de que el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera abandonara su cargo, María Isabel Miranda de Wallace reapareció en las oficinas de la SEDUVI, aún a cargo Felipe de Jesús Gutiérrez, esta activista y su empresa Showcase, se alejaron de la escena de la publicidad exterior tras el sismo del 19 de septiembre, razón que en el sector se sabe fue por la cercanía entre el colegio City College antes Colegio Aztlan, con el Rébsamen, que estarían operando con diversas irregularidades. Así, con la salida de Mancera y la llegada de José Ramón Amieva, quien fungió como consejero jurídico del jefe de Gobierno, fue justo cuando Miranda de Wallace incrementó el número de anuncios de su empresa de 74 a 188, un crecimiento de más del doble, siempre con el argumento de contar con sentencias de amparo.

Documentos a los que tuvo acceso este columnista, a través de una investigación tanto en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como del Poder Judicial, revelan que los fallos judiciales están limitados y no permiten a la empresa Showcase operar sustrayéndose del cumplimiento de la Ley de Publicidad Exterior, como siempre ha argumentado la activista y su equipo. En recorridos realizados por vialidades principales de la CDMX, se pudo constatar que Showcase incumple con la medida de sus anuncios, lo cual constituye un riesgo para la ciudadanía, ya que los grandes anuncios instalados en muros de varias edificaciones en la capital son otro ejemplo de la forma irregular en que funciona la empresa al colocarlos en inmuebles que no cuentan con las características permitidas, siendo que ninguno de estos anuncios ha sido sancionado por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), de Meyer Klip. Así el panorama de este negocio a unas semanas de las elecciones presidenciales. Pero esta historia continuará.

Quesos mexicanos

Resulta que los muchachos de la Cámara Nacional de la Industria de la Leche (Canilec), que preside Miguel Ángel García Paredes, se pusieron las pilas para salir avantes en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM), logrando cosas importantes para México. Phil Hogan, comisario de Agricultura de la Unión Europea, es el que ha confirmado que la indicación geográfica protegida Queso Manchego será reconocida como tal para nuestro país, además se podrán seguir utilizando libremente nombres de quesos cuando se utilicen de manera sencilla y no multicompuesta, para no evocar quesos europeos, como son parmesano, gruyere, gouda, edam, emmental, provolone, brie, camembert y mozzarela. Esto tendrá que quedar en un etiquetado específico para que no haya confusión para el consumidor, que incluye el origen o la composición del producto y cualquier referencia a productos originales de España no será permitida. Palomita para este gremio.

Cervecera, va

Nos confirman que más allá de manifestaciones en contra de la construcción de la plaza cervecera en Mexicali, la inversión para ese fin sigue adelante. Son 1,400 millones de dólares que Constellation Brands tiene destinado para este proyecto en Baja California. Pero además nos afirman que inclusive ya han sido invertidos cerca de 700 millones de dólares en la capital de ese estado. Y es que no se deja de difundir el rumor de que la empresa cervecera ya ha retirado parte de los recursos de este proyecto integral donde también incluye el estado de Sonora, lo cual ha sido desmentido. Si quiere conocer más de este proyecto busque a Carlo Humberto Bonfante Olache, secretario de Desarrollo Económico del estado, él le dará más de cómo va este asuntito.