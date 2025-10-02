Wall Street termina con ganancias el segundo día de cierre de gobierno en EU

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este jueves. Los promedios avanzaron registrando máximos récords pese a que la paralización del gobierno se extendía por segundo día, sin un acuerdo presupuestario en el Congreso.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.17% hasta 46,519.72 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.06% a 6,715.35 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.39% a 22,844.05 unidades.

El cierre parcial del gobierno federal, que hasta ahora sólo impacta actividades no esenciales, no tendría consecuencias importantes para la economía. Sin embargo, persiste el temor a que tenga cierto impacto si se prolonga, como el posible despido de trabajadores federales.

Mientras tanto, la mayor preocupación es que no se publiquen mañana los datos clave de las nóminas no agrícolas, con lo que los inversionistas no podrían actualizar las expectativas para las tasas. Hoy no se conocieron los datos semanales de subsidios para desempleados.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con pérdidas, con energía liderando las pérdidas. Las ganancias las encabezó materiales. Al interior del Dow Jones se observaron comportamientos mixtos, las acciones de Coca-Cola (-1.02%) lideraron las pérdidas.